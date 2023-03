El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de marzo Hoy toca asumir nuestras responsabilidades, especialmente con nuestros seres queridos. Si estás en procesos legales busca atención profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 19 DE MARZO Les cuento que hoy conmemoramos a San José quien recibió la encomienda de ser el esposo de la Virgen y el padre adoptivo de Jesús. Por su conducta intachable, se le ha tomado como modelo y se ha escogido esta fecha para celebrar el día del hombre. Por otro lado, les cuento que hoy la Luna se asociará a Saturno en Piscis, así que asumiremos la responsabilidad de ayudar a los seres que lo necesitan. Hacer el bien mitigará cualquier sensación de tristeza o melancolía. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "OBRO EN FAVOR DE MIS SENTIMIENTOS MÁS PUROS" . Si hoy, 19 de marzo estás de cumpleaños… A la hora de hablar serás más efusivo, imperativo y directo, y esto podría desembocar en discusiones. Mi sugerencia es que no pierdas la empatía que te caracteriza y que antes de lanzar una frase hiriente te pongas en el lugar del otro. Estarás rápido para hacer negocios. La Copa de la Suerte: 1, 42, 50, 57, 62, 86 Aries: Recuerda que nuestras actitudes nos definen como personas y que todo lo que hacemos tiene repercusiones en nosotros mismos y en los demás. Si en el pasado cometiste un error o fuiste imprudente hoy tendrás ocasión de admitirlo y repararlo. Tauro: Este no es un momento para que alimentes relaciones pasajeras o para que te juntes con gente con el simple ánimo de perder el tiempo. En lo posible hazte amigo de personas maduras y experimentadas. Trabajar en equipo te aportará importantes lecciones de vida. Géminis: Este es un momento para que actúes de manera responsable y asumas tu autoridad sin titubeos. El esfuerzo que realices a lo largo del tiempo te llevará a ganarte el respeto de los demás. Para mantenerte en la cima será imprescindible la disciplina y persistencia. Cáncer: Actuarás de una manera justa y te esforzarás de acuerdo a tus más altas convicciones, creencias e ideales. Te plantearás la posibilidad de comenzar una carrera universitaria o de viajar a fin de encontrar mejores oportunidades de trabajo. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Leo: Si estás en un proceso de divorcio, tramitando una herencia o realizando un trámite engorroso y pretendes llegar a buen puerto, te convendrá respaldarte en profesionales de primera línea. Aprenderás que con autodeterminación se pueden superar tanto las crisis financieras como emocionales. Virgo: En el plano romántico no te conformarás con meros gestos seductores. Querrás que la persona que esté a tu lado te demuestre su interés con actitudes comprometidas. Si estás soltero recibirás una propuesta contundente por parte de alguien de mayor edad. Libra :Superarás cualquier achaque o malestar físico si tomas medidas a tiempo incorporando hábitos que fomenten la salud. Será importante que respetes las cuatro comidas y que duermas las ocho horas que recomiendan los especialistas. Si te ordenas, tu organismo comenzará a funcionar mejor. Escorpio: En la esfera romántica se viene un tiempo de maduración en la que aprenderás que, para amar, primero hay que saber respetar. Si tienes hijos será importante que les pongas algunos límites, ya que tú eres su principal referente de moral. Sagitario: En el hogar ahora serás tú el que impartas las reglas. Vendrán a tu memoria las lecciones que te inculcaron tus padres y abuelos, y te sentirás orgulloso de la estirpe a la que perteneces. Recuerda que para que un árbol crezca alto y fuerte sus raíces deben estar firmes. Capricornio: Hablarás poco y cuando decidas poner en palabras aquello que sientes te esforzarás por ser más preciso. Una relación de tipo fraternal te demandará un mayor grado de compromiso. Cuando leas o te informes seleccionarás muy bien las fuentes de información. Acuario: Sueles ser bastante desprendido y solidario con el dinero, pero ya es hora de que pongas en primer término tus propias necesidades. Si quieres progresar económicamente tendrás que mejorar tu método de administración, recortar gastos y volverte más ahorrativo. Piscis: La Luna y Saturno se unirán en tu signo para recordarte que encarnaste en este plano para dejar un legado. Ya no puedes postergar más ciertas decisiones aunque al principio parezcan un poco duras. Elabora un plan para alcanzar tus objetivos.

