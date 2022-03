El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de marzo Si quieres conseguir una felicidad duradera toma una actitud más comprometida con los demás. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 19 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que durante este día la Luna transita por Libra y a su paso hará un perfecto trígono con Saturno así que será un momento especial para generar sociedades comerciales o alianzas a largo plazo. Si pretendes llegar a un acuerdo exitoso con alguien recuerda establecer tus pautas y condiciones de entrada. Aprecia e incorpora los aportes que te brindan las personas más experimentadas. Si quieres conseguir una felicidad duradera toma una actitud más comprometida con los demás. AFIRMACIÓN DEL DÍA "CONTRUYO RELACIONES ESTABLES Y SÓLIDAS". Si hoy, 19 de marzo estás de cumpleaños… Durante este ciclo habrá cambios muy positivos en el terreno amoroso. Pasa página frente a cualquier desencuentro que haya sucedido en el pasado y mira tu futuro sentimental con ojos renovados. Se te presentará la oportunidad de dar un gran salto ¡aprovéchala! La Copa de la Suerte: 8, 26, 39, 48, 57, 72 Aries:Ahora tú querrás más libertad para ir y venir a donde quieras. Si estás soltero tendrás propuestas variadas y te costará decidir. Si estás en pareja no tires por la borda lo que tanto te costó conseguir, y recuerda que al amor hay que alimentarlo día a día. Tauro:Esmérate para que tu organismo se mantenga en óptimas condiciones. Necesitarás seguir una dieta balaceada para que no te falte ningún nutriente. Además, te sugiero que te cuides de los cambios bruscos de temperatura cubriéndote muy bien el cuello que es tu punto débil. Géminis:Los astros continuarán brindándote una atmósfera fabulosa para el amor y el entretenimiento. Planes de viajes y proyectos reavivarán tus relaciones. Pero cuidado con la posesividad: olvídate de hacer escenas de celos y mantén la compostura, recuerda que ya no eres un niño. Cáncer:Los astros generarán un clima de encuentro con tus allegados y se crearán grandes posibilidades de reconciliación. Reaparecerá una pareja del pasado, un familiar que ya no frecuentabas o un viejo amigo. Comprobarás que aquellos que una vez te hicieron felices siempre te acompañarán. Leo:Mejorará la relación con tus pares y siempre encontrarás un cómplice para tus aventuras. Te recomiendo que manifiestes tus ideas y opiniones porque recibirás el estímulo y comprensión que necesitas ¡aprovecha esta energía tan positiva y fraterna! Virgo:Comenzarás a recoger los frutos de lo que sembraste últimamente. Aprovecha para organizar tu economía y para planificar tus próximos movimientos comerciales. Si estás pensando en hacer una nueva adquisición antes pide asesoramiento a una persona idónea. Has valer tu dinero. Libra:Sueles interesarte por todo lo relacionado con la estética, la creatividad y el arte y hoy está tendencia se acentúa. Siempre recuerda que eres como un canal que cumple la misión de trasmitir belleza. Los nuevos emprendimientos que encares irradiarán armonía. Escorpio:Podrías verte tentado a mantener relaciones prohibidas y a hacer cosas escondidas. Eres libre de hacer lo que te plazca pero trata de no engañarte ni involucrarte en situaciones confusas. Recuerda que la vida es un bumerang y que nuestras acciones tienen su causa y efecto. Sagitario:Se exaltarán tus deseos de estar en compañía de otros seres así que hoy sociabilizarás y tenderás redes con el mundo que te rodea. No hagas nada que atente contra el buen clima grupal. Si expresas tus opiniones evita manifestarte de manera seca, ríspida o cortante. Capricornio:Personas importantes te brindarán reconocimiento y estas relaciones serán claves para que puedas alcanzar los objetivos que te has propuesto. Será como si estuvieras en un escaparate asique compórtate como indica la etiqueta. Recuerda que la primera impresión es la que cuenta. Acuario:Contarás con las influencias positivas de varios planetas que te ayudarán a encontrar un nuevo rumbo en tu vida y a crecer haciendo lo que más te gusta. Te apoyarás en tu propia experiencia y avanzarás a paso muy firme. Muchos te tomarán como un guía. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Cuídate de las personas tóxicas y aunque la vida te ponga frente a algunas pruebas difíciles recuerda que todo lo que llega es por una razón positiva. Será un momento de transformación en el que descubrirás cuales relaciones te potencian y cuales te debilitan.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.