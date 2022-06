El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de junio El Niño Prodigio te dirá las claves para saber cómo es el padre de cada signo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 19 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo y feliz día del padre! Les cuento que la Luna transitará por Piscis, así que habrá una atmósfera muy afectuosa y la sensibilidad estará a flor de piel. Será un buen momento para que disfrutes del cine o de la música. Pero debido a las influencias de Mercurio deberás cuidarte de los engaños, los chismes y los malos entendidos. Y ahora presta atención porque, además de tu horóscopo, te diré las claves para saber cómo es el padre de cada signo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "BUSCO DISTINTAS VÍAS PARA CONECTARME CON MIS EMOCIONES". Si hoy, 19 de junio estás de cumpleaños… Te destacarás en tu trabajo o carrera y lograrás el lugar que tanto aspiras dentro de la sociedad. Tu mente irá a toda velocidad y eso podría jugarte en contra, así que intenta apaciguarte a través de la meditación y la respiración consciente. La Copa de la Suerte: 12, 21, 33, 56, 63, 80 Aries: Conéctate con tu sexto sentido y con la voz de tu intuición y déjate fluir para adaptarte a los cambios. Y, aunque los recuerdos emerjan, no permitas que te invada la melancolía. El padre de Aries es muy dinámico y activo, dile siempre que él es el número uno. Tauro: Tendrás la necesidad de relacionarte y de intercambiar ideas con otros. Te sentirás a gusto en los grupos que frecuentes y elegirás la compañía de seres afables. El padre taurino brinda mucha seguridad a su familia y le encantará que lo agasajes con una rica comida. Géminis: Habrá muchas oportunidades para que obtengas un logro importante pero no te apures y ve subiendo peldaño por peldaño. Los padres de Géminis son como niños, muy curiosos y divertidos. Tienes que hablar mucho con él y mantenerlo al tanto de las novedades. Cáncer: Llegarán a tu vida personas, lecturas y enseñanzas que te ayudarán a ver el mundo con mayor positivismo y entusiasmo. El padre Cáncer es un amante del hogar así que lo más importante para él será que toda la familia se reúna en un gran almuerzo o cena. Leo: Ten tus secretos a resguardo y no ventiles tus intimidades. Enfrentarás algunas crisis, pero no temas porque todo llegará a su fin y tú saldrás vencedor. El padre de Leo es el rey del hogar, así que no te olvides de agasajarlo y de decirle que es el mejor. Virgo: Con la luna opuesta a tu signo todo lo que tenga que ver con uniones estará favorecido así que prepárate porque vivirás momentos muy románticos. El padre Virgo es sumamente servicial pero este domingo sería bueno que lo agasajes y no lo dejes trabajar. Libra: Hoy estarás al servicio y atento a todos los detalles. Cuida mucho tu salud y disfruta de los placeres con moderación porque tu organismo estará un quito delicado. El librano es un padre muy ecuánime y le gusta que reine la armonía. Pon unas flores como arreglo de mesa. Escorpio: Te espera un día alegre, en el que aflorará tu carisma y te convertirás en el alma de la fiesta. Además te sentirás enamorado y correspondido. El padre de Escorpio es muy sensible aunque no lo demuestra y siempre te incitará a que luches para conseguir lo que quieres. Sagitario: Redecorarás tu hogar y lo convertirás en un sitio más agradable y envolvente. En los encuentros familiares tú serás quien cumpla la misión de unir. Si tu padre es de Sagitario seguramente es un ser muy sabio y le encantará brindarte guía y orientación. Capricornio: Gracias a tu actitud comprensiva te convertirás en el confidente ideal y muchas personas a tu alrededor buscarán tu ayuda, tu opinión y consejo. Si tu padre es de Capricornio seguramente es serio y le gustan las tradiciones así que este domingo respeta sus consignas. Acuario: Habrá buen flujo del dinero, pero ten cuidado porque podrías derrochar demasiado en diversión y pasatiempos. Reparte los gastos y no dejes que todo recaiga en tu bolsillo. El padre acuariano es muy moderno y actualizado, recuerda que él es tu mejor amigo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Con la luna en tu signo tienes que pensar un poco más en ti, ya que tendrás la oportunidad de comenzar una etapa completamente nueva y de dejar el pasado atrás. El padre de Piscis es muy sentimental así que demuéstrale todo el cariño que sientes por él.

