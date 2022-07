El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de julio ¡Ojo! Sé cuidadoso de no herir a nadie y evita exponerte a situaciones agresivas. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 19 DE JULIO ¡Feliz martes, mi gente linda! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Aries y a su paso se unirá con el planeta Quirón, así que es posible que nuestras "heridas de batalla" y puntos sensibles se encuentren un tanto delicados. Al actuar, sé cuidadoso de no herir a nadie y evita exponerte a situaciones agresivas. Por otro lado, Mercurio, el mensajero de los dioses, ingresará en Leo, así que te sentirás seguro de ti mismo para hablar y manifestar tus opiniones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SANO MI ESPÍRITU A TRAVÉS DEL BUEN ACCIONAR". Si hoy, 19 de julio estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo que comienzas se exaltará positivamente todo lo relacionado con tu reputación y profesión. Harás todo lo posible para obtener el reconocimiento que te mereces. Además, tendrás dos fuentes de ingreso distintas y te lucirás haciendo negocios. La Copa de la Suerte: 12, 24, 27, 44, 46, 57 Aries: Buscarás regular tu nivel de agresividad para que nadie salga lastimado. Toma las decisiones basándote en tu sabiduría y no en tus deseos de ganar. Ayudarás a otros a que no tropiecen con las mismas piedras que tú, ni se den contra la pared. Tauro: El dolor o el sufrimiento del prójimo no pasarán desapercibidos para ti y querrás ayudar a todo aquel que se sienta desilusionado. Posiblemente visites un hospital o un asilo con la intención de dar una mano. Brindar un servicio a tu comunidad te llenará de alivio. Géminis: Te involucrarás profundamente con tu entorno social. Gracias a tu solidaridad, tus amigos y conocidos superarán las adversidades. Los grupos en los que participes se beneficiarán con tu aporte y te volverás un nexo indispensable para que prevalezca la unidad y la integración. Cáncer: Podrás canalizar tu humanismo a través del trabajo. Si te toca desempeñar un rol de autoridad, sé considerado con aquellas personas que dependen de ti. Y si aspiras a un cargo importante vence tus temores e inseguridades y postúlate. Leo: Seguirás una filosofía de vida más compasiva y humanitaria. Además, tendrás la oportunidad de crecer y dejar atrás algunas experiencias dolorosas. Desarrollarás una mayor fortaleza espiritual y te convertirás en el guía de muchas personas que se sienten excluidas o apartadas. Virgo: Canalizarás una energía muy curativa y transformadora que impactará en los demás. Descubrirás dónde están las verdaderas causas de los conflictos e intentarás subsanarlos. Si arrastras un trauma o te sientes herido plantéate la posibilidad de encarar un proceso terapéutico. Libra: Tendrás una oportunidad para sanar algunos estragos que te dejaron ciertas experiencias amorosas. Cuida el nivel de trato de tu pareja para que nadie se lamente. Si conoces a alguien nuevo, ten en cuenta las lecciones aprendidas y evita cometer los mismos errores. Escorpio: Desarrollarás herramientas muy útiles y te perfeccionarás en tu oficio. A través de tu labor, puedes hacer que otras personas afronten mejor una situación problemática. Si trabajas en el sector de la salud o tienes un familiar enfermo tu ayuda hará la diferencia. Sagitario: Si tienes pareja, y está pasando por un momento difícil, ayúdalo para que recobre la alegría y vuelva a sentirse pleno. La clave para que consigas la felicidad es que abandones el egoísmo. Con tu brillo y generosidad harás sanar un corazón roto. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Llegó la hora de que sanes algunas experiencias difíciles del pasado. Si tus padres o familiares fueron un poco bruscos contigo, sé más comprensivo con ellos y acepta que hicieron lo mejor que pudieron. Le darás cobijo y cariño a alguien que se encontraba desprotegido. Acuario: Si alguien te elige como confidente recuerda que el solo hecho de escuchar sin juzgar genera alivio. Tus palabras tendrán un efecto sanador, así que abre los canales de comunicación. Si te encuentras distanciado de un primo o de un hermano promueve un acercamiento. Piscis: Apreciarás lo bueno de los demás y les transmitirás mucha seguridad y confianza. Además, tendrás gestos muy generosos en lo que respecta al dinero. Gracias a tu valioso aporte algunas personas que están estancadas lograrán salir a flote.

