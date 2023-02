El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de febrero Llega el momento de poner fin a asuntos del pasado ¡libérate de las emociones negativas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 19 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy el Sol está dando sus primeros pasos por Piscis, que es un signo de agua y representa el final del año astrológico, ya que es el último del zodíaco. Por eso, esta época es ideal para concluir con asuntos del pasado y para liberarnos de emociones negativas. Por otro lado, la Luna se unirá a Saturno en Acuario, así que con trabajo y esfuerzo podrás concretar un proyecto y hacer que lo que parecía una utopía se vuelva realidad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TENGO ALAS PARA VOLAR Y UNA BUENA PISTA DE ATERRIZAJE" Si hoy, 19 de febrero estás de cumpleaños… Durante este nuevo año de tu vida tus facultades psíquicas y perceptivas estarán híper desarrolladas. Recibirás mensajes de seres que están en otras dimensiones y también tendrás la oportunidad de saldar antiguas deudas kármicas. Te rodearas de gente muy espiritual. La Copa de la Suerte: 3, 24, 37, 46, 78, 79 Aries: La consigna es muy clara, no te conduzcas solo, ya que el éxito llegará a tu vida a través de los grupos. Tus amigos te pedirán que demuestres mayor compromiso y que estés allí para ellos en los momentos difíciles. Te darás cuenta a quién quieres dedicarle tu tiempo y a quien no. Tauro: No podrás perder el tiempo, ya que tendrás mayores compromisos, exigencias y obligaciones. Impartirás tus reglas y te esforzarás por alcanzar tus objetivos a largo plazo. Gracias a tu rectitud te ganarás el respeto de los demás. Géminis: Las mejores oportunidades llegarán a través de situaciones que no tenías bajo la lupa. En este momento formarte y ponerte a tono con las nuevas tendencias será clave para tus avances. Un asunto legal por fin llegará a su término y será positivo para ti. Cáncer: Tramitarás una herencia, gestionarás un divorcio o cerrarás una sociedad comercial de larga data. Al fin podrás desprenderte de ataduras y poner distancia con aquello que te estaba resultando asfixiante. Asume los desafíos que te tocan con integridad. Leo: Las personas que te rodean requerirán que te esfuerces para estar a la altura y te pondrán a prueba. Las relaciones que no se perfilen como serias llegarán a su fin y, en su lugar, prosperarán aquellas que estén construidas sobre bases sólidas. Virgo: Deberás tener más cuidado con tu alimentación porque el cuerpo te enviará algunas señales. Tu bienestar físico, mental y espiritual dependerá del empeño que pongas conseguirlo. Te sugiero que incorpores una rutina de ejercicios en tu día a día. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Ha llegado la ocasión de que te conectes con ese ser especial, único, original que vive en ti y te animes a mostrarte al mundo tal como eres. Si quieres encontrar la verdadera felicidad será necesario que te liberes de la necesidad de agradar a toda costa. Escorpio: Tus familiares te demandarán mayor participación en los asuntos domésticos y te convendrá establecer ciertas condiciones para evitar sentirte sobrecargado. Recordarás las experiencias de vida que trasmitieron tus padres y abuelos, y les dedicarás tus logros para que se sientan orgullosos. Sagitario: Tu intelecto estará más despierto que nunca. Tus diálogos serán variados y rápidamente lograrás captar las ideas que quieren trasmitirte los demás. El intercambio te traerá momentos divertidos y recibirás múltiples invitaciones. Aprovecha este día para compartir. Capricornio:Todo lo que enfrentes referente al dinero será con una mentalidad a largo plazo y con miras hacia el futuro. Comenzarás a sentar las bases de un nuevo negocio y realizarás inversiones importantes a fin de que puedas establecer tu posición. Acuario: Al fin podrás poner en marcha y sentar las bases para que se concreten sueños y proyectos que hasta ahora solo habitaban en tu espacio mental. En la comunidad en la que vives, tus virtudes y talentos serán muy valorados. Caminarás con la frente en alto. Piscis: Golpearán a tus puertas temas del pasado que aún no tienes resueltos para que puedas darles el cierre correspondiente. Estas despedidas podrían generarte algunos estados de melancolía y ansiedad. Si este es el caso por nada del mundo te victimices y busca soluciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de febrero

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.