El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de enero Excelente tiempo para plantearte objetivos a largo plazo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 19 DE ENERO ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que en este día el Sol y Plutón estarán en conjunción, así que nuestro poder de determinación se agudizará y a través de nuestro esfuerzo llevaremos a cabo formidables transformaciones. Hacia las horas de la tarde, la Luna ingresará en Capricornio generando condiciones propicias para que asumas mayores responsabilidades, te plantees objetivos a largo plazo y ocupes posiciones de mando. Para lograr aquello que te propongas te convendrá ser realista, pragmático y controlar tus emociones. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MEREZCO LO MEJOR PARA MI VIDA". Si hoy, 19 de enero estás de cumpleaños… El poderoso Plutón en unión a tu Sol te traerá magnetismo para conseguir lo que deseas, pero deberás evitar las actitudes dominantes y controladoras. Todo lo que inicies durante este ciclo tendrá consecuencias muy importantes para tu vida. La Copa de la Suerte: 1, 6, 32, 47, 54, 94 Aries Acepta lo que llega y avanza sin miedo por los caminos que se abren porque la fortuna te acompañará. Amplía tus conocimientos y prepárate para ser más versátil, así tendrás más oportunidad de trabajar en diferentes ramas de aquello que te gusta. Tauro Enfrentarás las situaciones de crisis con mucha confianza y eso sentará un precedente muy positivo en tu vida. Por la tarde, apóyate en una escala de valores firmes porque eso te ayudará a no errar el blanco. Un asunto legal se resolverá a tu favor. Géminis Las alianzas que generaste te permitirán abrirte a nuevas perspectivas. Puede haber un nuevo compromiso o relación amorosa que te haga sentir pleno. A la hora de elegir un compañero de lecho te inclinarás por personas más experimentadas o mayores a ti. Cáncer Comienza el día andando en bicicleta, corriendo o haciendo cualquier otro ejercicio aeróbico para estar bien. Por la tarde, con la Luna opuesta a tu signo, todo estará enfocado en las relaciones, ya sean personales o profesionales. Pretenderás establecer compromisos firmes. Leo Es hora de hacer, crear, inventar y experimentar con todo lo que la vida te ofrece cada día y en cada momento, porque el amor te perseguirá a donde vayas. Pero, no incurras en el error de descuidar tu salud, realiza todos los chequeos médicos que tienes pendientes. Virgo La seguridad que tengas en ti mismo será tu carta de triunfo, y tu elegancia y magnetismo se combinarán para que luzcas mejor que nunca. Si tu salud ha estado dando altos y bajos, mejorará cuando aprendas a canalizar creativamente tu estrés. Realiza trabajos manuales. Libra Tu palabra será de consuelo y estímulo para muchos que se encuentran tristes o con poca esperanza. Por la tarde, será importante que reafirmes tu interior para poder afrontar tus responsabilidades afectivas. Sé respetuoso con los mayores de tu familia. Escorpio Aprovecha la mañana para hacer compras y para abastecerte de todas esas cosas que te ponen de buen humor como puede ser un accesorio exclusivo o un perfume sofisticado. Por la tarde tendrás ocasión de cambiar de ambiente, cultivar tu intelecto, e investigar sobre todo lo que te intriga. Sagitario Comenzarás el día volcando toda tu energía en lo que realmente quieres hacer y te motiva. Pero, te convendrá tener cautela a la hora de hacer inversiones porque llegó el momento de ahorrar para tus planes futuros. Aprende a administrarte con un criterio previsor. Capricornio Empezarás el día un poco desganado, pero con el correr de las horas irás adquiriendo autonomía y harás lo que sea necesario por tu propio bien. Prepárate porque estarás a cargo de importantes decisiones y tendrás que tomar el control de todo. Acuario Uniones, amigos y relaciones se enfatizan, así que comenzarás el día con una sensación muy alegre. Por la tarde, tu compasión aumentará y te llevará a dar una mano a las personas que sufren. Fiel a tu estilo, ayudarás de forma anónima y sin pedir nada a cambio. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis En la mañana estarás colmado de satisfacción por tus recientes logros. Hacia la tarde, buscarás la colaboración de gente experimentada para que tus proyectos prosperen. Si te plantas muy firme en la realidad conseguirás que todos te apoyen y se pongan de tu lado.

