El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de enero No te quedes mirando tu ombligo, ¡es tiempo de tomar acción! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 19 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido miércoles! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por Leo y hará una oposición con Saturno en Acuario, así que será mejor que nos preguntemos cuál es el aporte individual que vamos a hacer para nuestra comunidad. Tu experiencia de vida es muy valiosa y puede ser muy útil para otras personas. No te quedes mirando el ombligo y fíjate que puedes hacer para construir una sociedad más igualitaria, más equitativa y más justa. AFIRMACIÓN DELL DÍA: "TENGO UN ROL ACTIVO Y POSITIVO EN MI COMUNIDAD". Si hoy, 19 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo tomarás determinaciones que marcarán un antes y un después en tu vida afectiva. Por momentos podrías sentirte un poco sobrecargado pero las exigencias te ayudarán a madurar. Harás importantes adquisiciones y crearás las bases de un nuevo negocio. La Copa de la Suerte: 9, 24, 38, 47, 54, 98 Aries: Aunque lleve tiempo, con perseverancia podrás encaminar tus proyectos. Tu carácter carismático se potenciará y conseguirás apoyo para alcanzar esos sueños que hace tanto persigues. Será buen momento para interactuar con personas de ideales afines. Recuperarás la condición d líder. Tauro: Hoy contarás con la posibilidad de fortalecer tus vínculos afectivos, pero tendrás que evitar las actitudes egoístas y aceptar a quienes te quieren tal como son. A veces tienes estándares demasiado altos. Baja el nivel de exigencia y abre tu corazón. Géminis: Eres una persona comunicativa, pero hoy tus palabras se encontrarán con una muralla. Todo lo que digas será evaluado y juzgado, así que cuando hables, hazlo con fundamentos. Recuerda que la vida es un proceso de aprendizaje y que todo lo que te pasa es una lección de crecimiento. Cáncer: ¡Llegó el momento de progresar! Con frecuencia te cierras y esa es la causa principal de tus problemas. Si te dejar llevar por los temores nunca cubrirás tus necesidades. Tu posición económica mejorará si aceptas la ayuda que brindan. Alguien te tirará una soga ¡tómala! Leo: La oposición entre la Luna en tu signo y Saturno indica que la vida te pondrá a prueba. Deberás respetar los límites que establecen los demás sin hacer melodramas ni ofenderte. Recuerda que escuchar las críticas constructivas es una señal de maduración. Virgo: Hoy buscarás estar solo para reflexionar. Si quieres estar tranquilo tendrás que modificar algunos hábitos. Últimamente tu trabajo te produce estrés y eso podría perjudicar tu bienestar físico y espiritual. Busca alternativas más saludables para tu vida. Libra: Últimamente quieres arreglártelas por ti mismo, pero esa actitud te está aislando. La vida te mostrará que necesitas de los demás y que no eres una persona invencible. Mantente atento porque un amigo muy generoso te dará una mano ¡acéptala! Escorpio: Incrementarás el grado de responsabilidad y asumirás el rol de mando. Tendrás que estar preparado para enfrentar fuertes desafíos a nivel profesional y para estar centrado en los momentos de turbulencia. Recuerda que nada de lo que hagas pasará desapercibido. Sagitario: Aprovecha este momento para renovar los pensamientos limitantes que te impiden disfrutar de la vida y expandirte. A partir de hoy dejarás las falsas creencias a un lado para encontrar "tu verdad". Te surgirán nuevos interrogantes e irás en busca de tu maestro interior. Capricornio: Hoy los astros te aportarán claridad para detectar dónde está el negocio más rentable y para obtener los mayores beneficios. Las condiciones están dadas para que tomes el control y pongas tus condiciones. No aceptes menos de lo que te mereces. Acuario: Fomenta el diálogo y el compañerismo en tus relaciones. Ten presente que las otras personas funcionan como espejos en los que vemos reflejados nuestros defectos y virtudes. No les eches todas las culpas a los demás, ni tampoco les atribuyas todos los méritos. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Libérate del estrés y el nerviosismo. Tu cuerpo te pide a gritos que bajes el nivel de exigencia y que intercales momentos de descanso a tus actividades diarias. Aprende a vivir tu rutina de una manera más relajada. Realiza yoga para restablecer tu circuito vital.

