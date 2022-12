El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de diciembre Esta semana Júpiter ingresará en Aries. Mira cómo este fenómeno impactará en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 19 DE DICIEMBRE Y eso mi bella gente ¡Feliz comienzo de la semana! ¡Y feliz Solsticio! Este miércoles 21 de diciembre el Sol ingresará a Capricornio dando inicio a la estación invernal. Por otro lado, Júpiter ingresará en Aries donde permanecerá hasta el 16 de mayo del 2023. Presta mucha atención… Aries Renovarás la confianza en ti mismo y se incrementará tu energía. Pero, aunque las ansías de embarcarte en una nueva aventura sean grandes, tendrás que cumplir con ciertas normas y consignas. Si tienes pensado viajar planifícalo con tiempo. Tauro Los temas vinculados al misticismo te despertarán un gran interés, pero no te conformarás con creer o practicar una fe a ciegas, sino que querrás investigar y estudiar a fondo los fundamentos del camino espiritual que elijas ¡Contarás con un guardián poderoso! Géminis Surgirán nuevos sueños que te harán renovar la fe en el futuro. Sentirás que cumples un rol muy importante dentro de tu entorno social y querrás intensificar el contacto con tus amistades. Tendrás que concentrarte para conseguir fondos con los que puedas financiar tus proyectos. Cáncer Se viene un periodo de enormes éxitos en el plano profesional, en el que estarás en el foco de todas las miradas y te volverás un referente. Necesitarás generar alianzas sólidas para que esta oleada de abundancia no pase de largo y tus triunfos perduren en el tiempo. Leo ¡Hay un viaje en puerta! Ve haciendo las maletas porque te espera una gran travesía, y si ahora tus compromisos de trabajo te impiden ausentarte, prepárate para conocer personas de otras culturas que te ayudarán a adquirir una nueva visión del mundo ¡se abrirán puertas! Virgo Este será un periodo cargado de pasión y erotismo en el que te descubrirás en el plano sexual. Pero necesitarás que tu pareja te tenga paciencia para ir liberándote poco a poco de ciertas inhibiciones. Además, cobrarás una herencia o te harán un regalo importante. Libra El romance llegará sin pedir permiso y te animarás a vivirlo intensamente. Pero en el plano de la pareja debes atreverte a más e implicarte profundamente a nivel afectivo. Si vas a compartir tu vida con alguien, deberás abrirle las puertas de tu mundo privado. Escorpio En el trabajo crecerás y si te postulas al puesto de tus sueños hay enormes oportunidades de que lo consigas. También disfrutarás de entrenarte a nivel físico, así que prográmate una rutina de gimnasia y una dieta rica en proteína ¡pronto tendrás la fuerza de un gladiador! Sagitario La confianza en ti brotará a cada instante y esto te permitirá realizar grandes hazañas y conquistas en el terreno amoroso. También es posible que tengas buena suerte si realizas apuestas, pero no te descuides y si obtienes ganancias no las despilfarres. Capricornio Durante este período te darás cuenta que el contacto con tus seres queridos es lo que te mantiene en pie y lo que te da fuerzas para seguir luchando. Prepárate para mudarte a una casa más grande o para recibir a un nuevo miembro en tu familia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Sentirás deseos de estudiar y tendrás experiencias de aprendizaje enriquecedoras. La comunicación será un ingrediente fundamental en esta etapa. Desarrollas un tipo de contacto más espiritual con quienes te rodean. Podrías hacer una peregrinación o una visita a un sitio religioso. Piscis Tu suerte se expandirá en lo que respecta a las finanzas y te llegará dinero a manos llena. Te sugiero que aproveches este regalo que te hacen los Seres de Luz y que inviertas tus ganancias en un proyecto personal ¡Es hora de que pienses a largo plazo! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 8, 45, 49, 54, 68, 87 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

