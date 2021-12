El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de diciembre Ten mucho cuidado a la hora de avanzar en tus relaciones y no de forzar las cosas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 19 DE DICIEMBRE ¡Y eso, mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que Venus, el astro del amor, comenzó su movimiento retrógrado por el signo de Capricornio, así que les recomiendo que sean muy cuidadosos a la hora de avanzar con tus vínculos y que dejen en un segundo plano las relaciones pasajeras. Si sientes deseos de estar solo, evita conectarte con el otro de una manera mecánica o por inercia. Más bien pregúntate seriamente que tipo de alianzas quieres construir en esta etapa de tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CULTIVO Y APLICO LA REFLEXIÓN EN ELTERRENO AMOROSO". Si hoy, 19 de diciembre estás de cumpleaños… Viajes de corta, mediana y larga distancia tendrán lugar a lo largo de todo el año. También es factible que trabajes en turismo o que las circunstancias te lleven a interactuar permanentemente con personas que hablan otras lenguas. Aprovecha este vendaval de aire fresco para abrir tu mente. La Copa de la Suerte: 4, 19, 25, 47, 62, 73 Aries: La Luna transitará el sector de la familia, el pasado y los afectos asique quizás te sientas un poco nostálgico. De vez en cuando es bueno mirar viejas fotos y escuchar antiguas melodías para tomar consciencia de dónde venimos y definir hacia dónde vamos. Tauro: Un plan de viaje o un trámite legal podría quedar en suspenso por un tiempo. No interpretes este repliegue como una señal negativa sino como una oportunidad que te da la vida para reacomodarte antes de definir un nuevo rumbo. Estudia tus opciones detenidamente. Géminis: Tu atención se centrará en planificar tu vida económica y realizar negocios más rentables que te permitan aumentar el flujo de dinero. Un préstamo, un financiamiento o una ayuda monetaria llegará en el momento que más lo necesites. Prepararás el terreno para el progreso. Cáncer: Hoy tendrás la energía necesaria para impulsar y llevar adelante nuevos emprendimientos. Pero aunque tengas la última palabra no impidas que los que te rodean participen de tus decisiones. Acepta las opiniones y las sugerencias de tu pareja o tu socio. Leo: Ahora te encuentras dando cierre a un ciclo lunar, por eso te sugiero que no te exijas demasiado ni que llenes tu agenda de actividades, más bien trata de mirar lo que pasa dentro de ti y escuchar las sabias voces que habitan en tu interior. Virgo: La Luna transitará el sector de la vida social por lo que es probable que participes de eventos o reuniones donde haya mucha gente. Tus opiniones podrían herir susceptibilidades así que trata de no ser demasiado frío al expresar tus opiniones. Libra: Hoy la vida te mostrará lo importante que es comprometerse para madurar y desarrollar tu potencial humano. Entre tú y tus seres queridos habrá algunos reclamos, reproches y asuntos que subsanar. Tomate todo el tiempo que necesites para explorar lo que sientes. Escorpio: Tu mente en este momento se encuentra ávida por incorporar nuevos aprendizajes, investigar y estudiar. Te planearás seriamente la posibilidad de realizar una capacitación o una formación que te permita acceder a mejores oportunidades. Nunca renuncies a lo posibilidad de crecer. Sagitario: Hay un secreto que vienes guardando celosamente y deberás tomar algunas precauciones si quieres evitar que salga a la luz. En lo que se refiere a los negocios te convendrá manejarte con cautela y estudiar detenidamente el terreno que pisas. Mantén la reserva. Capricornio: Para construir una relación de pareja sólida y comprometida debes estar seguro que has encontrado a la persona correcta. Pero si no te amas a ti mismo no estás listo para amar a otro. Cultiva el amor dentro de ti y luego mira lo que sucede afuera. Acuario: Ocúpate de tu salud y proporciónate esos cuidados que tanto necesitas. Recuerda que tu organismo tiene sus propios ciclos y que él mismo te indica donde están los límites. Duerme las ocho horas de sueño necesarias y asegúrate de ingerir alimentos nutritivos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Será un buen día para renovar tu imagen y para estrenar un nuevo look o corte de pelo. Muchas miradas se posarán sobre ti, te lucirás y tendrás una respuesta favorable por parte de tu entorno. Puedes estar seguro que los halagos que recibas serán sinceros.

