El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de agosto Si tenías una charla pendiente ¡aprovecha ahora! Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 19 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Al fin llegó el viernes! ¡Bendiciones para todos! Les cuento que hoy la Luna ingresará en Géminis, así irás en busca de la diversión. Si tenías una charla pendiente aprovecha ahora porque flotará en el aire una energía muy propicia para la comunicación. Recuerda que de vez en cuando es bueno racionalizar las emociones y hacer un intento por comprender lo que sienten los demás. Mi sugerencia es que pongas en palabras tus sensaciones más íntimas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "GENERO VÍNCULOS LLENOS DE ENTENDIMIENTO Y COMPLICIDAD". Si hoy, 19 de agosto estás de cumpleaños… A partir de hoy canaliza tus energías positivas y visualiza en tu mente todo lo bueno que quieres conseguir. En este nuevo ciclo todo será más fácil si buscas compañía y cooperas con los demás. Te unirás a personas joviales que te ayudarán a encausar tus proyectos. La Copa de la Suerte: 15, 32, 41, 61, 84, 90 Aries: Ahora se estimula tu curiosidad y tus deseos de aprender cosas nuevas, así que serán momentos favorables para estudiar o hacer cursos. Aprovecha tu capacidad de oratoria para divulgar tus ideas, pero evita los debates interminables que no conducen a nada. Tauro: Saldrás beneficiado en todo lo que sean operaciones de compra o venta porque contarás con una gran rapidez mental para descubrir las mejores oportunidades. Tus ganancias compártelas con las personas cercanas para que las ondas prósperas circulen. Géminis: Con la Luna en tu signo saldrá a relucir la gracia de tu personalidad. Harás uso de tu ingenio y elocuencia logrando que se te abran muchas puertas. Te animarás a llevar adelante todo lo que no te atrevías a hacer en los últimos tiempos. Cáncer: Se exalta en ti todo lo relacionado con la espiritualidad y te sentirás en conexión con el cosmos. Tendrás la capacidad para aprender más sobre tu alma y reflexionar sobre temas trascendentales. Te sentirás más empático y tendrás el anhelo de ayudar y comprender mejor el sufrimiento ajeno. Leo: Tu vida social recibirá esa chispa de energía que te estimulará para encausar tus proyectos. Generarás un clima agradable a tu alrededor estimulando el compañerismo y la diversión dentro de tu círculo de amistades. Organiza reuniones y eventos donde pueda asistir mucha gente. Virgo: Entrarás en contacto con personas influyentes que podrían ayudarte en tu trabajo. Trazarás algunas estrategias en tu mente y utilizarás tu ingenio para lograr tus objetivos. Al fin alcanzarás el estatus que te mereces y serás el que diga la última palabra. Libra: Una persona que vive en otra región o habla otra lengua te hará una oferta interesante. Te recomiendo que salgas a la búsqueda de nuevas experiencias, aunque tengas que moverte a otros lugares. Amplía tus conocimientos y prepárate para ser más versátil. Escorpio: Todo lo que sea inversiones te conviene ahora, pero tendrás que asesorarte correctamente antes de firmar papeles que te comprometan. Tu eterna inquietud por buscar la verdad te llevará a enfrentar tu realidad más profunda. Tendrás dominio sobre toda situación difícil. Sagitario: Llegó el momento de conversar con tu pareja de todas esas cosas que tienen pendientes hace tiempo, porque la comunicación fluida será la llave para mejorar la relación. Si estás soltero y alguien te atrae demuéstrale interés dando pie para dialogar. Capricornio: Es momento de cumplir con tus obligaciones en el trabajo y de poner mucho empeño ya que todo tu esfuerzo tendrá una recompensa justa. Para evitar el estrés, mejora el manejo de tu tiempo, ten un cronograma y haz primero las cosas más importantes. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Llegarán cambios muy positivos en tus vínculos amorosos y en la relación con tus hijos. También será un momento excelente para expresarte con mayor soltura y desarrollar tus talentos artísticos. Ámate y complácete cada día más ¡tú mereces lo mejor de la vida! Piscis: Se incrementarán las visitas de tus hermanos o parientes cercanos. En la convivencia tendrás que ser uno más y colaborar para que todo se desenvuelva naturalmente y no surjan demasiadas contradicciones entre los distintos miembros de tu familia.

