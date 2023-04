El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de abril Si tienes alguna preocupación recuerda que llevas un sabio en tu interior, ¡recurre a él en los momentos difíciles para poder tomar las decisiones acertadas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 19 DE ABRIL Hoy celebramos San Expedito, también llamado Guedé Nibó, a quien se le pide con mucha fe que atienda los casos urgentes. Por otro lado, les cuento que la Luna, el Sol, Júpiter y Quirón están en Aries, así que habrá una energía muy dinámica y ejecutiva en el firmamento que podría llevarnos a actuar de manera arrebatada. Recurre al sabio que habita en tu interior para que en los momentos difíciles puedas tomar las decisiones acertadas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UNA GRAN FUENTE DE LUZ". Si hoy, 19 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo tendrás importantes definiciones y cortarás con algunas cuestiones del pasado que te impiden crecer. En la medida que vayas deshaciéndote de viejos enojos irá tomando notoriedad el aspecto más noble de tu personalidad. Lucha por superarte. La Copa de la Suerte: 1, 15, 32, 46, 49, 61 Aries: Estarás canalizando una energía muy poderosa que te permitirá abrirte caminos y dar inicio a importantes emprendimientos. Tomarás conciencia de que encarar los desafíos con empuje y pasión es la fórmula perfecta para el éxito ¡que nada te detenga! Tauro: El pasado se asomará para que le des un cierre. Esta breve marcha atrás, te permitirá liberarte definitivamente de antiguas cargas. Conéctate con las energías superiores y escucha las señales que te enviarán tus seres de luz. Los rezos y la meditación te fortalecerán. Géminis :Será buena idea que tengas un rol más activo dentro de tu comunidad o que impulses un encuentro con tus amigos. La interacción te aportará muchas ideas y te permitirá conectar con tu más ferviente deseo. El roce con la gente te alentará a comenzar un proyecto nuevo. Cáncer: Te plantearás altos objetivos y harás un esfuerzo sostenido para alcanzar el lugar que te mereces. Conseguirás el éxito que el destino tiene preparado para ti, pero debes estar dispuesto a luchar. Te convertirás en un referente de fortaleza para muchas personas. Leo: Será imprescindible que cultives la confianza porque allí se encuentra el verdadero combustible espiritual. Atrévete a lanzarte por nuevos caminos, aunque no sepas de antemano a dónde te conducirán. Es tiempo de que recuperes tu espíritu aventurero. Virgo: Las vibraciones planetarias actuales pujarán para que te liberes de lo que te hace daño. Se presentarán algunos desafíos, pero te sentirás con fuerzas para revertir a tu favor cualquier situación difícil. Gracias a tu coraje resurgirás de las cenizas como el Ave Fénix. Libra: Eres una persona que se enciende y motiva a través de sus relaciones y ahora se dará la ocasión perfecta para que renueves tus compromisos y apuestes a un proyecto de vida compartido. Si estás soltero, alégrate porque tendrás una gama muy variada de propuestas. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Será una excelente idea hacer ejercicio físico para activar tus órganos y mejorar el funcionamiento de tu metabolismo. A la vez, si comienzas una nueva dieta con menos contenido de grasas, estoy seguro, de que te sentirás más fuerte y mejorarás tu rendimiento. Sagitario: Si tienes hijos, dedícales más atención, puede ser una buena oportunidad para salir de campamento o practicar juntos algún deporte. También te recomiendo que te vistas con ropa de colores vibrantes, cárgate de luz y vitalidad ¡solo se vive una vez! Capricornio: Hoy tomarás consciencia de lo importante que son en tu vida las personas cercanas y les demostrarás tu afecto con gran fervor. Un nuevo proyecto de vivienda o familia cobrará dinamismo. Echarás raíces y esto te aportará fortaleza interior. Acuario: Te surgirán deseos de informarte y tu avidez por aprender te llevará a enterarte de cuáles son las nuevas tendencias en tu área de interés. El movimiento estimulará tu mente y renovará tus ideas. Camina en lugar de tomar un taxi o el metro. Piscis: Tomarás contacto con tus necesidades primordiales y generarás un plan para poder satisfacerlas. Se presentarán las condiciones para prosperar, así que aprovecha para encarar nuevos proyectos comerciales. No temas ser demasiado ambicioso porque la suerte estará de tu lado.

