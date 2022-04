El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de abril La generosidad será tu amuleto de protección. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 19 DE ABRIL ¡Feliz y bendecido martes, mi gente! Les cuento que hoy celebramos el día de San Expedito, el santo de las causas justas y urgentes que, además, es muy conocido por dar respuestas rápidas. Si un asunto te apremia acude a él y dedícale una oración con mucha fe. Por otro lado, la Luna transitará por el signo de Sagitario así que buscarás expandirte y ampliar los horizontes. Te orientarás y avanzarás por tu camino con una fuerte sensación de confianza. La generosidad será tu amuleto de protección. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO GUÍA PARA MI DESARROLLO". Si hoy, 19 de abril estás de cumpleaños… Durante este año descubrirás que las circunstancias que te rodean responden a un plan divino. Será fundamental que te conectes con tu fe y que le busques a todas las experiencias un sentido evolutivo. Tu intuición te ayudará a elegir el camino indicado. La Copa de la Suerte: 18, 42, 57, 69, 83, 95 Aries: Si en el pasado cometiste alguna falta hoy tendrás la oportunidad de compensarla con un gesto generoso y, si alguien te falló, tendrás la grandeza de perdonarlo. San Expedito te ayudará a resolver una situación de trabajo que te viene apremiando. Tauro: Recibirás un dinero extra proveniente de una herencia o un donativo, pero no te apresures a gastarlo porque todavía no sabes lo que te va a deparar el futuro. Pídele a San Expedito que te ayude a alcanzar tus objetivos y a consolidar tu reputación. Géminis: Últimamente te estás tomando muy a pecho tus responsabilidades y eso te ha llevado a descuidar tus relaciones. Es hora de que escuches demandas y les des a los demás la consideración que merecen. Pídele a San Expedito que te ayude a superar tus fobias. Cáncer: Si quieres evitar traspiés te convendrá enfocarte en tus tareas cotidianas dejando a un lado las divagaciones. Encara tus actividades en función de un plan y no pares hasta concluirlo. Pídele a San expedito que te que neutralice a tus opositores. Leo:Te encontrarás en el foco de todas las miradas, pero como estarás hipersensible te costará sobrellevar las críticas. Condúcete con naturalidad y no te ofendas si no recibes todos los aplausos que te gustaría. Pídele a San Expedito que te ayude a estabilizar tus vínculos. Virgo: Hoy te tocará abordar los temas familiares pendientes por eso te recomiendo que postergues las salidas o cualquier compromiso social. Es más, no permitas que gente ajena se inmiscuya en tu vida privada. Pídele a San Expedito que te preserve de los farsantes. Libra:Tómate un recreo de las obligaciones y libera a tu mente de las pequeñas presiones cotidiana. Charlar con un colega o con alguien de tu confianza te permitirá vislumbrar opciones. Pídele a San Expedito que te ayude a resolver los asuntos familiares pendientes. Escorpio: Los asuntos económicos ocuparán un rol importante. El flujo del dinero aumentará, pero deberás cuidarte de despilfarrarlo. Evita involucrarte en especulaciones financieras o en juegos de azar. Pídele a San Expedito que te ayude a consolidar tu hogar. Sagitario: Te sentirás enérgico y con deseos de emprender nuevos proyectos. Es posible que tus familiares se muestren demandantes y pretendan robarte un poco de tu tiempo así que tendrás que mantenerlos a raya. Pídele a San Expedito que te ayude a hacer buenos negocios. Capricornio: Este será un día óptimo para que cultives la reflexión y busques respuestas en tu mundo interno. Los chismeríos estarán a la orden del día, pero a ti te convendrá hacer oídos sordos. Pídele a San Expedito que te ayude a aflojar el nivel de exigencia. Acuario: Este es un gran momento para socializar con otras personas porque en la unión hallarás la fuerza. A la hora de elegir tus amistades no te fijes en su poder adquisitivo sino en su calidad humana. Pídele a San Expedito que te ayude a tomar las decisiones correctas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Hoy será un día en el que aumentará tu nivel de exigencia. Sentirás la tentación de evadirte, pero te recomiendo que sostengas tus responsabilidades hasta último momento pues tu reputación estará en juego. Pídele a San Expedito que te ayude a cumplir tu misión.

