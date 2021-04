El Niño Prodigio: Horóscopo para el 19 de abril Marte, el planeta de la acción y la guerra, ingresa a Cáncer, ¿cómo este fenómeno impactará a tu signo? Mira lo que nos dicen los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES, 19 DE ABRIL Y eso mi gente bella, esta semana Marte ingresará en el signo de Cáncer. Este tránsito sucederá del 24 de abril al 11 de junio, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: Marte, tu astro regente, impactará en tu vida familiar y afectiva. Durante este período estarás mucho más sensible. Las peleas y rivalidades con aquellos que más quieres estarán a la orden del día, así que ¡cuidado! Descarga la energía extra arreglando tu hogar. Tauro: Estarás híper activo y por momentos te encontrarás haciendo varias cosas a la vez. Dentro de lo posible, evita acelerarte en tus asuntos. Tu mente estará más dinámica y tendrás el coraje de decir lo que piensas, pero tratar de no ser hiriente. Géminis: Tomarás una actitud más cuidadosa en relación al dinero y esto te permitirá progresar. Será un período excelente para comenzar proyectos comerciales independientes o para pedir un aumento de sueldo. Los negocios relacionados con inmuebles te darán buen redito. Cáncer: Marte, el astro guerrero, ingresará a tu signo otorgándote más potencia y aumentando tu energía vital. Será un período en el que estarás más decidido y en el que te atreverás a actuar aunque tengas que enfrentar algunos miedos ¡Toma la delantera! Leo: Durante este periodo pondrás en primer plano las necesidades de tu familia, aunque esto implique realizar algunos sacrificios. Aprovecha para despedirte de actitudes infantiles, berrinches y enojos del pasado. Podría ser un buen momento para aprender un nuevo idioma. Virgo: Ahora tendrás un rol importante en la esfera social. Tomarás iniciativas en representación de otras personas y en varios grupos lograrás imponerte. Ten en cuenta los sentimientos de los demás a la hora de actuar. Recuerda que un amigo es un preciado tesoro ¡cuídalo! Y no te muevas porque en breve regreso con más de Marte y el impacto en tu signo… Libra: Marte aumentará tu ambición y te motivará a realizar grandes esfuerzos con tal de llegar a la cima. Lograrás reconocimiento, pero también estarás más expuesto a broncas y envidias. Si buscas trabajo aprovecha este período porque tendrás un as en la manga. Escorpio: Una oportunidad de viaje golpeará a tu puerta. Podrías ir a otras regiones para visitar un familiar o recibir en tu casa a alguien proveniente del extranjero. Confiarás en tus decisiones y lo que emprendas tomará un buen rumbo. Sagitario: Marte te ayudará a tomar un rol más activo en el terreno amoroso y a conquistar lo que quieres. Tu energía aumentará y sentirás intensos deseos de acoplarte a otro ser. Los encuentros íntimos se volverán más apasionados gracias a que vencerás la timidez. Capricornio: Marte impactará en tu relación de pareja y en tus sociedades. Durante este período serás aclamado por los que te acompañan y por momentos podrías sentirte un tanto sometido. Aprovecha los estímulos para reactivar la pasión. Los solteros recibirán una propuesta contundente. Acuario: Durante este período tu rutina se volverá más dinámica, pero evita exigirte demasiado para prevenir sensaciones de estrés o tensión. Además, cuídate de las comidas picantes o con exceso de proteína. Será un buen momento para que nades o hagas aquagym. Piscis: En el terreno del corazón te llegan tiempos para correr riesgos y embarcarte en nuevas aventuras. Te sentirás atraído por otro ser y no habrá fuerza que pueda interponerse. Lo principal es que te animes a manifestar tu deseo ¡pisa fuerte! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 23, 52, 74, 87, 89 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

