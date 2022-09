El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de septiembre Habrá un clima propicio para conectar con tus raíces y memorias familiares. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 18 DE SEPIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Cáncer, así que habrá un clima propicio para que nos conectemos con nuestras raíces, nuestros afectos y nuestras memorias familiares. Por eso hoy elaboré el horóscopo en base a la astrogenalogía, que es una técnica que estudia la influencia de los antepasados a través de la carta natal. Y ahora presta mucha atención porque te contaré cuál es el legado de tus ancestros según tu signo… AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER PROTECTOR, CÁLIDO Y FÉRTIL". Si hoy, 18 de septiembre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar te rodearás con personas que comparten tus costumbres, tus orígenes y que tienen una historia en común. Será un momento oportuno para hacer planes junto a tu grupo familiar o para proyectar la casa de tus sueños. La Copa de la Suerte: 2, 34, 46, 52, 63, 91 Aries: En tu familia hay ancestros fuertes desde la línea masculina, pueden ser militares, policías o deportistas. Son gente que lucha por salir adelante y abrirse camino por su cuenta. También existe la presencia de una figura autoritaria, que puede ser el padre o algún abuelo. Tauro: En tu familia los temas de dinero son muy importantes, así como los deseos de prosperar. Hay historias con tierras, con propiedades que pasan de generación en generación. También tienes antepasados que trabajaron en el campo o la industria alimenticia. Géminis: En tu clan hay mucha relación entre hermanos, tíos y primos. También hay personas que trabajaron en la prensa o que viajaron por temas comerciales a regiones vecinas. Otro tema usual en tu familia es la educación que se transmite como un valor importante. Cáncer: Tú tienes la misión unir al clan conservando las tradiciones y sabores de tu infancia. En las reuniones familiares se cuentan historias donde la madre o la abuela es la protagonista principal. Te inculcaron la importancia del calor de hogar y de tener una casa propia. Leo: En tu historia familiar es notable la influencia paterna o de algún abuelo. Hay un deseo muy grande de dignidad, de brillar y de ocupar un lugar de protagonismo. Puede haber existido algún ancestro que trabajó en el teatro o en el mundo del espectáculo. Virgo: Has aprendido de tus ancestros el valor del trabajo y de una buena organización. Distintos miembros de tu familia brindaron un servicio o cuidaron gente enferma. Entre tus antepasados también hay artesanos o gente que trasmitió un oficio de generación en generación. Libra: Ha influido mucho en ti el modelo de matrimonio que han tenido tus padres o abuelos. Hay personas en tu familia que han tenido una vida social muy activa y que han dado importancia a las apariencias. Tienes antepasados que trabajaron en el mundo de la estética, el arte y la moda. Escorpio: Tu signo rige la muerte y el renacimiento y por eso es común que cuando nace alguien de Escorpio muere un abuelo en la familia. También hay secretos vinculados con temas de sexo, dinero y herencias. Entre los antepasados puede haber terapeutas y sanadores. Sagitario: En tu familia se ha trasmitido de padres a hijos la importancia de estudiar y de cultivarse. Hay historias de viajeros, abuelos inmigrantes y mezcla de diferentes nacionalidades. Entre tus antepasados hay personas sabias y religiosas que cumplieron el rol de guía. Capricornio: Te inculcaron el respeto por la gente mayor y has recibido un legado muy importante por parte de tus abuelos. En tu familia hay personas que se han esforzado mucho desde jóvenes, que han sufrido privaciones y que te han transmitido el valor del trabajo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Entre tus antepasados hay personas que han roto con la forma tradicional de familia, para irse a vivir a otro país o para llevar una forma de vida más libre. Puede haber revolucionarios o gente que trabajaba con tecnología. Te inculcaron la importancia de tender redes humanas. Piscis: En tu familia hay videntes, personas con grandes dotes para la música y muchas anécdotas que giran en torno al mar. También entre tus antepasados hay personas que han sufrido, que han tenido el rol de víctimas o que se han sacrificado para ayudar a los demás.

