El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de octubre Si tienes hijos, haz actividades junto a ellos y dales la atención que se merecen. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 18 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que hoy es el día de San Lucas a quien se le implora en caso de cualquier enfermedad. Por otro lado, la Luna andará por Leo, así que será un momento ideal para que nos expresemos desde el corazón. Cada ser humano tiene una chispa divina y una luz propia que lo hace especial. Confía en tu poder personal y atrévete a ser tú mismo. Si tienes hijos, haz actividades junto a ellos y dales la atención que se merecen. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN SER DE LUZ". Si hoy, 18 de octubre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar brillarás entre las multitudes y te distinguirás por tu belleza y elegancia. Conocerás a personas muy carismáticas y generosas que te introducirán en nuevos ambientes. Sociabilizar y participar de actividades grupales recargará tus baterías. La Copa de la Suerte: 42, 54, 67, 78, 86, 93 Aries Todo lo que expreses tendrá una gran creatividad y con tu toque único conquistarás la admiración de los demás. Será un buen momento para cultivar tus talentos artísticos y para participar en algún curso o taller de baile, canto, pintura o teatro. Tauro Tus seres queridos reclamarán tu presencia y querrán que les brindes tiempo de manera exclusiva. Tú serás el núcleo que conserve unida a la familia y que mantenga encendida la llama del hogar. Agradece a tus padres y ancestros por todo lo que te dieron. Géminis Estarás al día con todas las novedades y en contacto permanente con tus parientes y amigos. Será un buen momento para exponer tus conocimientos en público, rendir exámenes y para comenzar algún curso. Se acentuará tu don para la comunicación. Cáncer Hace un tiempo que estás buscando un ingreso extra que te brinde mayor independencia y, ahora, por fin se darán las condiciones para aumentar tus ganancias. Además, contarás con una dosis extra de intuición para detectar buenas oportunidades de negocios. Leo Con la Luna en tu signo se exaltará tu liderazgo natural e irradiarás un brillo especial. Recuerda que eres el rey del zodíaco y que siempre que demuestres tu capacidad los demás te seguirán y respetarán. En ti siempre está el poder de triunfar. Virgo Estarás concluyendo un ciclo lunar, así que dejarás atrás una etapa de tu vida, cortarás lazos y saldarás antiguas deudas con el pasado. Se despertarán tus facultades perceptivas y aprenderás a escuchar los mensajes que te traen tus sueños y visiones. Libra Renacerán tus esperanzas hacia el futuro y verás más claro hacia dónde dirigir tus energías. Además, será un momento favorable para trabajar en equipo, aunque deberás tener cuidado porque podrías asociarte con personas de carácter fuerte que te quieren imponer su autoridad. Escorpio Crecerá tu deseo de reconocimiento y pensarás nuevas estrategias que te ayuden a progresar y alcanzar tus objetivos. Tomarás las riendas de tu propia vida y encontrarás la autoridad y la noción del deber dentro de ti mismo. Te volverás un referente. Sagitario En este día te sentirás energético, optimista y con ansias de aventura. Conocerás a personas influyentes que te orientarán y te ayudarán para que puedas avanzar en tu camino. Ábrete a la sabiduría y la experiencia que te acercan los demás. Capricornio Traerás a la luz asuntos ocultos o secretos. Tus emociones estarán a flor de piel y te dejarás llevar por tus instintos más que por la lógica o la razón. En cuando a tu intimidad te sentirás ardiente y dispuesto a expresarte sin temores ni vergüenzas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Las relaciones sociales, la pareja y las asociaciones de todo tipo demandarán tu atención. Cooperar con otros te aportará más claridad y una sensación de plenitud. Sentirás una gran necesidad de estar acompañado, así que si estás sólo saldrás a la conquista. Piscis Para mejorar tu rendimiento te recomiendo que dejes de trasnochar y que incorpores el hábito de acostarte temprano. En tu trabajo cumplirás un rol muy importante y tus colegas te tomarán como su líder natural. Sentirte útil gratificará tu corazón.

