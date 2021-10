El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de octubre Este día El Niño Prodigio tiene un mensaje para tu signo del Tarot Gitano Kipper. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 18 DE OCTUBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje las Tarot Gitano Kipper con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: El oráculo te trae la carta 4 que se conoce con el nombre de Encuentro y te indica que estarás acompañado en todo momento. Será una etapa en la que asistirás a toda clase de fiestas, reuniones y eventos, y conocerás gente muy interesante ¡no te aburrirás! Tauro: Para ti es la carta 25 que se identifica como Honores. Has llegado a una posición de mucha influencia porque alcanzaste cada uno de tus objetivos. Si estás dispuesto a mantener la humildad continuarás prosperando. Te ganarás el respeto de las personas que te rodean. Géminis: A ti te toca la carta número 10 identificada con el nombre de Viaje. En general te está indicando que habrá desplazamientos y que se incrementará el contacto con otras tierras. Si estas en la búsqueda de empleo o de un amor quizás te convenga cambiar de residencia. Cáncer: Para ti es la carta 23 conocida como Juicio.El oráculo te está indicando que tomaras importantes decisiones tanto en el área del dinero como del amor. Antes de dar un paso definitivo evalúa a fondo tus opciones. Si estás tramitando un divorcio o herencia busca asesoramiento. Leo: Este oráculo te marca la carta número 3 conocida como Matrimonio. Si estás soltero vas a encontrar a la persona justa para ti. Si estás en pareja será un periodo muy positivo para la relación. En general harás tratos y acuerdos muy convenientes. Virgo: Para ti es la carta llamada Trabajo que es la número 34. Te esforzarás mucho y pondrás mucho empeño para salir adelante. Si bien no tendrás mucho tiempo para distenderte disfrutarás de las tareas que realices a diario. Aumentará tu nivel de productividad. Libra: Para ti la carta 26 denominada como Gran Fortuna. Tendrás éxitos y dicha en las distintas áreas de tu vida, pero principalmente en el plano amoroso. Si estás en una relación llegarás a un punto idílico. Si estás soltero prepárate porque encontrarás a tu príncipe o princesa azul. Escorpio: El Tarot Gitano te trae la carta 21 identificada como Sala de Estar.Atravesarás por un momento de estabilidad, consolidación y armonía en el plano familiar. Al fin encontrarás tu lugar en el mundo y echarás raíces. Disfrutarás mucho de tu vida hogareña. Sagitario: Te toca la carta 7 denominada como Carta Agradable y te está indicando que tendrás muy buenas noticias. Los trámites saldrán bien y las respuestas que estás esperando cumplirán tus expectativas. En el terreno amoroso habrá piropos, propuestas y palabras dulces. Capricornio: A ti te toca la carta número 17 que se llama Regalo. Alégrate porque tus problemas se solucionarán gracias a una ayuda externa. Te llegará un dinero extra, un bono o un presente. También podrías recibir un elogio que te gratifique ¡te sentirás valorado! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: El oráculo gitano te trae la carta número 9 denominada como Un Cambio e indica que atravesarás por una etapa de una enorme renovación en la que darás un giro de 180º. Te liberarás de todo lo que te ata y te atreverás a vivir experiencias únicas. Piscis: A ti te toca la carta número 28 identificada con el nombre Esperanza y te está indicando que debes tener paciencia, no forzar nada y dejar que las cosas fluyan naturalmente en las distintas áreas de tu vida. Cuando sea el momento de actuar lo sabrás. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 35, 54, 62, 80, 95

