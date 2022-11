El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de noviembre Si tus bronquios son delicados o eres propenso a los resfríos, toma algunas medidas preventivas para evitar contagios. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 18 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! Te cuento que hoy tenemos la Lluvia de Estrellas Leónidas, así que prepárate porque se revelará un secreto que habita en tu corazón. Por otro lado, la Luna transitará Virgo y hará aspectos intensos con Marte y Neptuno, por lo que tendremos que reforzar los cuidados de salud. Si tus bronquios son delicados o eres propenso a los resfríos toma algunas medidas preventivas para evitar contagios. Será una buena ocasión para que hagas yoga o para que practiques técnicas de relajación consciente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CREO UNA ATMÓSFERA SALUDABLE A MI ALREDEDOR". Si hoy, 18 de noviembre estás de cumpleaños… Únete a otros para participar en actividades benéficas y humanitarias porque ayudar a los más necesitados te servirá para dejar de lado las posturas individualistas. Y cuidado porque hay grandes posibilidades de que termines enamorándote de alguien que considerabas un amigo. La Copa de la Suerte: 30, 38, 46, 58, 71, 94 Aries: El estrés y los nervios podrían provocarte malestares físicos, por eso te recomiendo que bajes el nivel de exigencia y que escuches las señales que te da tu propio cuerpo. Toma un baño con aceites esenciales, descansa y come alimentos livianos para mejorar la digestión. Tauro: Vencerás esas barreras que te impiden ser más auténtico frente a los demás. Amigos y allegados te ayudarán a alcanzar un sueño largamente anhelado. Te recomiendo que te mantengas alejado de casinos o juegos de azar, porque es mejor no jugar con la buena fortuna. Géminis: Trata de que los ajenos no opinen acerca de tus costumbres, tus intimidades, ni interfieran en tus relaciones cercanas porque solo sumarán problemas. Recuerda que cada familia es un mundo. Si surgen viejos reproches asegúrate que sea puertas adentro. Cáncer: Tu mente estará más abierta y, en lugar de encerrarte en tu "caparazón de cangrejo", tendrás una actitud más dispuesta al diálogo. Habrá terreno fértil para que estudies o viajes. Así que deja tus temores de lado y atrévete a explorar el mundo. Leo: Se agudizará tu visión para los negocios y se incrementarán tus posibilidades de progreso. Si piensas pedir algún préstamo asegúrate que sean cuotas bajas que puedas pagar con facilidad. Si quieres volverte más solvente te recomiendo que seas perseverante y que des pasos cortos, pero firmes. Virgo: Estarás enfocado en tus propios asuntos y concentrarás tu energía para convertir en realidad tus deseos personales. Se exaltará tu tendencia al perfeccionismo y a planificarlo todo hasta el último detalle por lo que deberás evitar volverte demasiado obsesivo. Libra: Estarás más sensible a la realidad de tu entorno y vivirás los problemas de los demás como si fueran propios. Será un momento propicio para ponerte al servicio de los demás. Aporta tu grano de arena en beneficio a tu comunidad y para ayudar al necesitado. Escorpio: No descuides a tus amigos íntimos, pero busca nuevas relaciones, ya que te serán de provecho para seguir evolucionando. Se dará la ocasión de concretar tus sueños, así que te recomiendo que no dejes nada librado al azar porque una buena organización será la clave de tu éxito. Sagitario: Se incrementará el nivel de exigencia, pero a la vez contarás con oportunidades de progreso. Será un momento propicio para escalar posiciones y acceder a un lugar de mayor prestigio en el trabajo. Quiero que te esfuerces y que hagas uso de tus habilidades. Capricornio: Aparecerá una persona que te guiará en el camino y que se sumará a tu causa sin pedir nada a cambio. Será un momento propicio para expandir las fronteras de la mente estudiando e incorporando nuevos conocimientos. Quiero que sigas tus anhelos de crecimiento. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Hoy algunas gestiones comerciales podrían demorarse o complicarse. A la hora de negociar deberás ser muy cauteloso, jugar tus cartas de a poco y no saltearte ningún paso. Si te adeudan alguna suma de dinero tendrás que esperar unos días para cobrarlo. Piscis: Las personas que te rodean caerán rendidas a tus encantamientos y crecerá tu número de admiradores. Disfruta de tus nuevas relaciones, pero no te olvides, ni te alejes mucho de tu pareja porque, aunque no lo demuestre, ahora te necesita más que nunca.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.