El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de noviembre Un excelente día para estimular tus cinco sentidos y mimarte. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Tauro y hará un sextil con Neptuno generando una atmósfera muy sensual y evocativa. Te propongo que disfrutes de tu cuerpo y de los placeres estimulando tus cinco sentidos a través de la música, los aromas exquisitos, las texturas suaves y los movimientos delicados. Crea tu propio paraíso terrenal y trátate con la dulzura que te mereces. Prepara el terreno para que brote el goce y amor en tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY EMBEBIDO EN AMOR Y LLENO DE PAZ". Si hoy, 18 de noviembre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar todo se volverá muy intenso y te estarás debatiendo entre dejarte llevar por los sentimientos o seguir la voz de la razón. A nivel sentimental podrías encontrar considerables dicotomías. La curiosidad te llevará a probar "sabores" diferentes. La Copa de la Suerte: 23, 36, 44, 57, 76, 81 Aries: Los tránsitos planetarios indican que realizarás una importante operación comercial. Si necesitas cubrir "agujeros económicos" no te estreses más y sal a pedir ayuda porque contarás con diversas fuentes de financiamiento. Muy pronto podrás recompensar a tus colaboradores. Tauro: Tus acciones impactarán en las personas que te rodean y debido a tus decisiones podrías ganarte algunos adversarios. En el amor estarás más que dispuesto a la aventura y a la conquista así que sal en busca de lo que deseas. Utiliza tu encanto seductor. Géminis: Piensas de manera positiva y ¡o casualidad! las sensaciones físicas mejoran. Programar tu mente en positivo te permitirá a canalizar las tensiones que has acumulado. El hábito de la reflexión es un bálsamo que te ayudará a encontrar esa salida que no distingues cuando estás estresado. Cáncer: Estarás mucho más sociable y tus relaciones serán más libres. También hallarás solidaridad y camaradería por parte de tus amigos. Cualquier puerta que estuvo cerrada se abrirá y podrás tener una perspectiva más amplia de la realidad que te rodea. Leo: Tus familiares reclamarán tu presencia y te demandarán apoyo y atención, pero las obligaciones de trabajo te tendrán muy ocupado. Pídeles a tus seres queridos que sean más comprensivos porque ahora no necesitas mayores presiones, ni exigencias. Virgo: Comprobarás que la fe mueve montañas y eso te ayudará a renovar la confianza en ti y en el resto de las cosas. Las nubes grises que afectaban tu panorama romántico se disiparán y el amor se abrirá camino frente a las adversidades. Libra: El sexo y el amor se combinarán en una formula afrodisiaca. Es tiempo de que te entregues más a fondo en el terreno erótico y que superes ciertos temores. Busca personas con mayor experiencia y recorre los rincones de tu intimidad a fuego lento. Escorpio: Los cuerpos celestes activarán el sector de la pareja y te empujarán a tomar una actitud más abierta en el campo del amor. Las relaciones muy rígidas tenderán a romperse y las más libres prosperarán. Te atraerán personas originales. Sagitario: Será importante que te organices y que cuides tu dieta. ¿Conoces esa sabia frase que dice somos aquello que comemos? Ingiere alimentos naturales, con alto valor nutritivo y poder desintoxicante. La mejor manera de profesar gratitud a la vida será manteniéndote saludable. Capricornio: Realizarás actividades con tus hijos, y si aún no has tenido descendencia, también puedes alegrarte porque hay buenos pronósticos en el campo sentimental. Tu magnetismo te volverá irresistible y todo se volverá más intenso con esa persona que tanto amas. Acuario: La energía de tus ancestros y de las generaciones pasadas se hará sentir y los sucesos de la historia familiar adquirirán peso en tu mundo afectivo. Trata de aprender de los aciertos de tus antepasados y evita cometer los mismos errores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tus palabras ejercerán un gran poder de seducción sobre los demás y con tus conversaciones crearás un clima ameno. Se presentará la ocasión ideal para que hagas una salida con amigos, vayas al parque o salgas de paseo. Disfrutarás de una compañía excitante.

