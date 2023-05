El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de mayo La prosperidad y oportunidades fructíferas tocan a tu puerta ¡abre bien los ojos, espabílate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 18 DE MAYO La unión de la Luna y Urano en Tauro nos indica que es momento de salir de la inercia y dejar atrás la pereza. Se acerca un tiempo en el que la prosperidad será para aquellos que estén bien despiertos y con ojo avispado para reconocer las oportunidades fructíferas. A la vez, el Sol en sextil con Neptuno te recuerda ser empático con las necesidades de los demás. Comparte lo que tienes, así podrás contagiar tu prosperidad y hacer que el bien se expanda como una mancha de aceite. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMPARTO LO QUE TENGO CON AMOR Y GENEROSIDAD". Si hoy, 18 de mayo estás de cumpleaños… Podrás hacer realidad tus sueños y fantasías más anhelados. Tendrás muchísima prosperidad y abundancia en todos los aspectos. Será como si todo lo que toques se convirtiera en oro. ¡Así que sigue adelante! El universo te está preparando grandes cosas. La Copa de la Suerte: 8, 14, 31, 44, 52, 69 Aries: Si estás buscando aumentar tu cash flow, yo te recomiendo que pruebes algo bien innovador o que te asocies con gente que tenga intereses parecidos. Además, puede ser que alguien te dé un regalito o que te caiga un beneficio que tú ni te lo esperabas. Tauro: Tú sabes que la vida es llena de sorpresas y a veces salen imprevistos. Pero lo importante es que, si hay algo que te está quitando la energía, no te preocupes que pronto tendrás la oportunidad de superarlo. ¡Mira hacia adelante y no te quedes estancado! Géminis: Hoy podrías sentirte un poco ansioso y más susceptible a los ruidos y alborotos del ambiente que te rodea. Por eso, si te es posible, tómate un momento durante el día para retirarte a un lugar tranquilo con mucho verdor y buen ambiente, donde puedas respirar aire fresco y relajarte. Cáncer: Hoy vas a sentirte más participativo y con ganas de socializar. Es una buena oportunidad para vencer la timidez y tomar un rol activo en tu comunidad. Si te pones las pilas y te involucras en lo que pasa a tu alrededor, podrás impulsar algunos cambios positivos. Leo: En el ámbito profesional te conviene fomentar el trabajo en equipo y buscar objetivos comunes. Si estás sin trabajo, podría surgir una oportunidad sorprendente, así que mantén tus ojos bien abiertos. No temas experimentar cosas nuevas, ni desempeñar distintos roles. Virgo: Escucha, los astros están diciendo que vas a comenzar a pensar en nuevas posibilidades y a vivir la vida con otra mentalidad. Quizás se te presente una oportunidad para un viaje o negocio en otra región. Así que dale, mantén la mente abierta y prepárate para disfrutar de las aventuras que te esperan. Libra: El cosmos tiene una buena nueva para ti: una ayuda económica o un empujoncito para llevar tu proyecto comercial a otro nivel. Si tienes unos ahorrillos guardados, este puede ser el momento ideal para invertirlos en un negocio próspero o ponerlos en plazo fijo. Escorpio: ¡Oye! El universo te tiene preparado algo emocionante: conocerás a personas libres y originales que te provocarán un vértigo increíble. En cuanto al amor, te conviene vivir el momento sin grandes expectativas y darle la bienvenida al cambio. No intentes aferrarte a alguien a tu lado. Sagitario: Si te sientes un poco acelerado o tienes dificultades para dormir, es momento de tomar medidas. Una buena idea es hacer ejercicio, en especial andar en bicicleta o practicar deportes al aire libre, para liberar esas energías extra. No hay nada como conectarse con la naturaleza para calmar el estrés. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Llegó el momento de que te reinventes y te atrevas a vivir la vida de una manera menos convencional. No tengas miedo de ser tú mismo y de seguir tus corazonadas, aunque parezcan un poco extrañas. La vida es corta, y hay mucho por descubrir. ¡Atrévete! Acuario: Es un buen momento para que te enfoques en remodelar tu hogar o hacer algunas reformas necesarias para darle un aire fresco y renovado. Además, prepárate para recibir la visita de un familiar, amigo o alguien inesperado que puede llegar a sorprenderte. Piscis: Es hora de que hables con franqueza y digas lo que realmente piensas, aunque esto pueda sorprender a los demás. No tengas miedo de ser sincero y expresar tus opiniones, incluso si van en contra de la corriente. La vida es demasiado corta para vivir una mentira.

