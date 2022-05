El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de mayo Concéntrate en los esencial, establece prioridades y pon límites. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 18 DE MAYO ¡Hola mi bella gente, llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Capricornio, así que tendremos la necesidad de poner límites en nuestra vida, concentrarnos en lo que es esencial y establecer prioridades. En simultáneo, la influencia desafiante de Júpiter te desafiará para que no pierdas la pasión. Entre el gran abanico de propuestas que te lleguen escoge la que más te importe para evolucionar y desarrollar. Busca ejercer un grado de mayor autonomía. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY EL ARTÍFICE DE MI DESTINO". Si hoy, 18 de mayo estás de cumpleaños… Tu poder personal aumentará y te darás cuenta que cambiando de mentalidad puedes crecer a pasos agigantados. Te plantearás la posibilidad de asentarte en otra región donde te ofrezcan mejores oportunidades. Escucha la voz de tu intuición que se manifestará a través de sueños. La Copa de la Suerte: 8, 37, 45, 51, 73, 87 Aries: Con Júpiter en tu signo eres un torbellino de energía y ardes en entusiasmo. Pero para poder concretar lo que deseas será imprescindible que puedas definir prioridades. Te recomiendo que te mantengas concentrado y que no pierdas de vista tus objetivos más importantes. Tauro: El pasado ejercerá una fuerza de atracción y la tentación de quedarte al margen y ver la vida pasar frente a ti será grande. Sin embargo, este es un momento propicio para que salgas al mundo y trasmitas tus experiencias y conocimientos. Déjate llevar. Géminis: Este es un momento en que tu vida social se encuentra en auge y estarás lleno de propuestas por parte de tus amistades. Pero los asuntos de dinero y subsistencia no se resolverán solos, así que busca los medios para salir adelante y luego vuélcate a la diversión. Cáncer: Los temas de trabajo ahora se encuentran sobre el tapete y te encuentras en una etapa de gran despliegue a nivel profesional. Pero más allá de tus triunfos personales no debes descuidar tus vínculos. Considera a las personas que te quieren y a las que tanto les importas. Leo: La tentación de ampliar tus perspectivas y alejarte de tu realidad cotidiana será grande. Pero este es un momento para que priorices tú trabajo y concentres tus esfuerzos en ser eficiente. Avanza pasito a pasito y recuerda que "el que mucho abarca poco aprieta" Virgo: Este es un momento para que te dediques exclusivamente a tu persona y te muevas al compás de tu corazón. Date el tiempo, el lugar y la importancia que te mereces. Recibirás una propuesta de negocios muy interesante, pero no tienes que dar una respuesta hoy. Libra: Júpiter está bañándote de suerte en el sector de la pareja y las uniones, así que seguirás cautivando corazones. Revisa el pasado para que tu entusiasmo no te lleve a repetir viejos errores. Apóyate en tu propia experiencia y pon tus pies sobre la tierra. Escorpio:Hoy puede serte de gran utilidad hacer un alto al trajín cotidiano para conversar con personas mayores y experimentadas. Dialogar te permitirá ver tu realidad desde otras perspectivas y reflexionar sobre la manera en que haces las cosas. Sagitario: Hoy será un buen día para que pongas en orden tu economía. Si últimamente gastaste mucho dinero en juegos, pasatiempos y entretenimientos ahora te convendrá hacer una lista con las prioridades. Planifica tus próximas inversiones aplicando el sentido común. Capricornio: Hoy te sentirás lleno de energía y reinará la satisfacción en tu vida. Es que recogerás los frutos de lo que has hecho y lograrás sin ningún tipo de esfuerzo expresar tu singularidad. Ahora los compromisos familiares pueden esperar ¡concéntrate en ti mismo! Acuario: Te sientes optimista y deseas transmitir tus buenas vibraciones a los demás. Pero será mejor que restrinjas un poco el nivel de intercambio y te concentres en tu bienestar interior. Date tiempo para cerrar ciclos, enmendar errores y procesar lo que sientes. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Hoy tendrás la oportunidad de incrementar tu vida social, confraternizar e interactuar con personas que te resultan admirables. Recuerda que en ocasiones es mejor que la amistad y el dinero vayan por carriles separados. No hagas alarde de tus bienes y posesiones.

