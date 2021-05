El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de mayo ¡Cuidado con ser muy autoritario! Es importante mantener una mente abierta y recordar que a veces los cambios abren nuevas posibilidades. Mira tu horóscopo de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 18 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente, feliz martes! Les cuento que en este día se producirán aspectos desafiantes entre la Luna, Saturno y Urano. Es posible que tengamos que ceder un poco para lograr nuestros objetivos. Por eso te convendrá evitar cualquier tendencia autoritaria o egoísta, pero no permitas que nadie pase por encima de ti. Además, te recomiendo que tengas un plan B por si surgen inconvenientes y que, llegado el caso, no temas improvisar. A veces los cambios nos dan la posibilidad de empezar de cero. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VEO LOS CAMBIOS CON BUENOS OJOS Y APROVECHO LAS OPORTUNIDADES". Si hoy, 18 de mayo, estás de cumpleaños… Estarás rodeado de afecto y esto de aportará mucha auto confianza. Además, ocuparás un lugar de privilegio en el seno de tu familia. Te sentirás lo suficientemente fuerte como para asumir mayores responsabilidades y encarar un cambio de vida. La Copa de la Suerte: 23, 47, 52, 76, 80, 92 Aries Hoy podrías encontrarte con algunas dificultades a la hora de interactuar con otras personas porque te tocará adaptarte a reglas un poco antipáticas. Las circunstancias requerirán que seas paciente y que no te tomes las cosas muy a pecho ¡evita caer en dramatismos! Tauro Hoy te tocará implementar cambios que afectarán a tus familiares. A la hora de tomar decisiones ten en cuenta los tiempos y las necesidades de todas las personas involucradas. Es un momento de transición en el que te convendrá ser paciente y perseverante. Géminis Si tienes que rendir algún examen o realizar un trámite importante antes asegúrate de estar bien preparado y de cumplir con todos los requisitos. Te servirá tomar contacto con tu respiración y repetir un mantra o una oración que te ayude a clarificar la mente. Cáncer Hoy se marca un antes y un después en el área de tus finanzas. Es posible que te toque cobrar una herencia o que te ingrese dinero a través de tu pareja o tu socio. Si haces algún acuerdo comercial asegúrate de que quede todo asentado por escrito. Leo Si tus allegados te marcan fallas en lugar de enojarte te convendrá aplicar algunos correctivos. Las cosas podrían tomar un rumbo inesperado pero tendrás muy buenos reflejos y afrontarás los cambios con valentía. Conseguirás obtener ventajas de una situación difícil. Virgo Hoy tendrás mucha fuerza espiritual y esto te permitirá afrontar algunas verdades. No cierres los ojos a lo que es evidente y acepta que llego la hora de poner punto final a ciertas cuestiones. Si algo no está funcionando en tu vida déjalo ir. Libra Conocerás a personas que activarán algunas emociones que permanecían dormidas en tu interior. Te será un poco difícil mantener las apariencias frente a los demás y esto podría tensionarte. Te recomiendo que le pierdas el temor al cambio ¡quítate la coraza! Escorpio Hoy se pondrá a prueba tu capacidad de mando. Si basas tus determinaciones en experiencias anteriores tendrás menos margen de error. Te recomiendo que asumas todo el peso de la responsabilidad porque tu entorno estará un poco inestable. Sagitario Este será un momento en que tu auto confianza será puesta a prueba. Si estás planificando un viaje o realizas trámites de inmigración manéjate con paciencia y sigue al pie de la letra todas las reglamentaciones. No es oportuno acelerarse o saltarse pasos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Capricornio Las cuestiones de dinero cobrarán protagonismo. Los negocios te requerirán un grado de precisión considerable y por momentos te sentirás como un equilibrista caminando entre dos fuegos. Si vas a hacer un movimiento importante previamente minimiza los riesgos. Acuario Si te muestras demasiado serio o exigente no estarías siendo del todo fiel a ti mismo. Por eso te recomiendo que no tomes posturas rígidas y que, en cambio, te dispongas a escuchar a ser que está a tu lado. Deja las conclusiones para más adelante. Piscis El clima en tu lugar de trabajo estará un poco tirante y, para evitar confrontaciones, te convendrá guardar silencio. Si recibes alguna provocación no respondas con la misma moneda. Al llegar a tu casa, puedes quemar un poco de palo santo para renovar las energías.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.