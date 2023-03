El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de marzo Hay cambios e imprevistos en el horizonte. No te aferres demasiado a las cosas ni a las personas ¡así podrás salir a flote! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 18 DE MARZO Les cuento que la Luna transitará por Acuario y hará una cuadratura con Urano, así que tu vida social se presentará bastante cambiante, disruptiva e imprevisible. Algunas amistades podrían ausentarse o quizás te veas obligado a relacionarte con gente que lleva un nivel de vida muy ajeno al tuyo. Será importante que sepas convivir con las diferencias y puedas improvisar si las circunstancias lo requieren. No te aferres demasiado a las cosas ni a las personas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ANTE TODO PRIORIZO MI INDEPENDENCIA Y LIBERTAD". Si hoy, de marzo estás de cumpleaños… Te auguro un año de lazos amorosos perdurables, sólidos y comprometidos. La vida en pareja podría ayudarte a estabilizarte y a disfrutar de los pequeños placeres. Pero deberás cuidarte de situaciones estresantes en el marco del hogar o de rivalidades con padres, primos o hermanos. La Copa de la Suerte: 9, 13, 28, 33, 70, 95 Aries: Ciertos imprevistos económicos podrían poner en jaque un plan con el que estabas soñando ya que ahora contemplarás el futuro con algo de incertidumbre. Te será más fácil afrontar las sensaciones de ansiedad si interactúas con otras personas. Alguien solidario será tu salvador. Tauro: Estarás más acelerado y eso te llevará a reaccionar de maneras poco frecuentes. Cruzará por tu cabeza la opción de cambiar de trabajo o de encararlo con una actitud nueva. Apartarte de tus colegas o convertirte en el rebelde del grupo podría afectar tu reputación. Géminis: El temor al desamparo y los cambios bruscos podría empujarte a un auto boicot y llevarte a perder una oportunidad sumamente interesante. Cuando las puertas de la felicidad se abran ante ti avanza en lugar de mirar hacia atrás. Cáncer: La gente que te rodea estará con las revoluciones muy altas y ponerte a merced de ellos podría aturdirte. No olvides que tú tienes tus propios conflictos y que postergar su abordaje solo complicará más las cosas. Bájale el volumen al alboroto exterior y resuelve tus propias contradicciones. Leo: Tu lista de prioridades está cambiando permanentemente y, quieras o no, esa inestabilidad termina repercutiendo en tus vínculos. Recuerda que el vértigo y la incertidumbre excesiva no facilitan el encuentro. No tengas a ese ser que tanto te interesa pendiendo de un hilo. Virgo: La idea de escapar de tus tareas cotidianas y "fugarte" a un sitio lejano se cruzará por tu cabeza. Pero si tu realidad hoy te impide ausentarte no obtendrás nada volando con la mente. Utiliza tu inventiva para efectuar cambios en tu rutina que sean posibles de consumar. Libra: El amor golpeará a tu puerta de la manera menos pensada, sin embargo, tus reacciones bruscas podrían ahuyentar a tu principal candidato. Si quieres que tu historia romántica tenga un final feliz no te apresures, ni actúes en base a arrebatos repentinos. Niño Prodigio Credit: The Grosby Group ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Sentirás que hay gente del ámbito externo que amenaza con romper el clima de unión familiar. Superarás cualquier estrago, siempre que seas solidario con aquellos que conviven contigo y respetes la pluralidad de ideas. Si los pichones quieren volar del nido no puedes encerrarlos. Sagitario: Tus momentos de esparcimiento podrían verse interrumpidos por algún desperfecto doméstico como un corto circuito o un artefacto eléctrico que repentinamente deje de funcionar. Improvisa una solución rápida para salir del paso y continúa divirtiéndote porque no ganarás nada alterándote. Capricornio: Vence la tentación de hacer apuestas o participar de juegos de azar, ya que corres grandes riesgos de perder mucho dinero. A la hora de manejar tus finanzas, deja de lado la avaricia y sigue un criterio objetivo. Acuario: Algunos cambios en el paisaje familiar amenazarán con interrumpir un proyecto personal. Tú tienes una visión panorámica de las situaciones y la capacidad de pensar en frío, así que no dejes que estos vendavales pasajeros te saquen de tu camino. Piscis: Alguien de tu entorno estará agitado y su influencia podría ponerte los nervios de punta. Tú ahora te encuentras especialmente propenso a absorber las vibraciones del ambiente, así que mantente alejado del bullicio ¡no sumes mayores factores de estrés a tu vida!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.