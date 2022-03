El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de marzo Si alguien piensa distinto que tú, condúcete con respeto y siempre trata de buscar el punto de acuerdo. Mira lo que deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 18 DE MARZO ¡Feliz y bendecido viernes, mi gente! Les cuento que hoy la Luna estará por el signo de Libra así que nos sentiremos envueltos en brizas de encanto y nuestro entorno se presentará armónico. Será un momento excelente para que te pongas coqueto y te ocupes de lucir más bello. Muéstrales tu cara más amable y cordial a las personas que te rodean. Si alguien piensa distinto que tú, condúcete con respeto y siempre trata de buscar el punto de acuerdo. Con buena predisposición podrás crear alianzas interesantes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "A TRAVÉS DE MIS RELACIONES ALCANZO LA PLENITUD". Si hoy, 18 de marzo estás de cumpleaños… Durante este año trazarás estrategias brillantes que te permitirán dejar atrás una vieja piel y renacer con más fuerza. Tu intuición estará muy aguda y podrás navegar en grandes aguas sin perder nunca la orientación. Tu brújula interior te indicará el camino. La Copa de la Suerte: 10, 28, 43, 61, 89, 94 Aries:Este fin de semana se activará tu vida social, además el plano amoroso lucirá muy bien y se presentarán muchas oportunidades de dejar atrás la soledad. Si te encuentras en una relación estable, cultiva el romanticismo y trata de tener un gesto amable con tu media naranja. Tauro:Tu bienestar físico y mental será prioritario durante estos días. Ocúpate de tu cuerpo haciendo gimnasia y comenzando una dieta más sana. ¿Qué tal si te pones en forma y comienzas un nuevo tratamiento de belleza? ¡Me agradecerás la sugerencia cuando veas los resultados! Géminis:Este fin de semana los asuntos del corazón tomarán mayor relevancia, te sentirás con ánimo de amar y ser amado, por eso será un día ideal para vivir una aventura romántica que embellezca tu vida. Tu creatividad y talentos artísticos también estarán muy estimulados. Cáncer:Las estrellas te ayudarán a que te unas a tus seres queridos y los lleves de la mano hacia un mayor bienestar. Este será un fin de semana ideal para embellecer tu casa así que compra unas flores, enciende unos sahumerios y perfuma los ambientes. Leo:Este fin de semana los astros se conjugarán para que en tu vida todo sea muy divertido y armonioso. Disfrutarás del amor y de la compañía mientras no intentes cortarles las alas a los seres que vuelan a tu alrededor. Aprende a cultivar el respeto en tus vínculos. Virgo:Destina una parte de tus ahorros en accesorios que te ayuden a sentirte mejor, invierte en ropa, adornos y productos de belleza. También sería oportuno que te dejes llevar por el romanticismo y le hagas regalos a tu pareja o la invites a cenar. Libra:Estarás muy sensitivo, emocional y romántico. La luna en tu signo te impulsará a embellecerte por dentro y por fuera y estarás con ganas de agradar y gustar a los demás, así que aprovecha para hacer un cambio sustancial en tu imagen. Escorpio:Necesitarás estar a solas contigo mismo para ordenar tus ideas y encontrar tu equilibrio interior. Practica esos rituales que te tranquilizan, escucha música o sal a dar un paseo para aflojar las tensiones. Si logras relajarte, te quitarás esa melancolía que en ocasiones te invade. Sagitario:Los tránsitos planetarios te ayudarán a abrir tus alas y a moverte con libertad, así que no permitirás que nadie te diga lo que tienes que hacer y aléjate de las personas que te quieran controlar. Atrévete a vincularte con personas más modernas y originales. Capricornio:Hay un incremento de las responsabilidades, pero no te sentirás sobrecargado porque contarás con la colaboración de otras personas. Sabrás escalar paso a paso e irás alcanzando los objetivos que te propongas. Al terminar el día quiero que te hagas un regalo ¡te lo mereces! Acuario:Tus pasos te conducirán a un estado de mayor plenitud y felicidad. En los asuntos legales la balanza tenderá a inclinarse a tu favor y si fuiste víctima de algún engaño o calumnia todo saldrá a la luz. Escucha los consejos de las personas que adquirieron sabiduría. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Este fin de semana estarás con una vibración muy favorable para las finanzas y harás buenas negociaciones. Si tenías un dinero que cobrar relacionado con una herencia, donativo o sucesión alégrate porque habrá novedades. Te recomiendo que te conduzcas con mucho tacto.

