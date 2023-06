El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de junio ¡Feliz Día del Padre! Olvídate de los rencores del pasado y enfócate en lo que realmente importa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Gettu Images DOMINGO 18 DE JUNIO ¡Feliz Día del Padre! En esta fecha tan especial les tengo una primicia fresquita: ¡hoy a las 12 a.m. llegó la Luna Nueva en Géminis, cuadrando justo con Neptuno! Esto significa que abrimos un ciclo donde el aprendizaje y la comunicación serán protagonistas. Pero ojo, hay que tener cuidado con la información que nos llega, hay que afilar nuestras mentes y estar abiertos a perspectivas nuevas. La clave está en sintonizar con nuestra intuición y tener los ojos bien abiertos a las ilusiones que puedan aparecer. AFIRMACIÓN DEL DÍA: MI COMUNICACIÓN FLUYE CON CLARIDAD Y CONEXIÓN PROFUNDA CON OTROS. Si hoy, 18 de junio estás de cumpleaños… Combina tu inteligencia excepcional con una actitud más compasiva. Para lograrlo, te recomiendo leer sobre metafísica y espiritualidad o incluso hacer un retiro en un lugar donde se respire aire puro. Estarás rodeado de gente con quienes compartirás intereses hermosos y profundos. La Copa de la Suerte: 28, 59, 70, 83, 92, 93 Aries: Los astros van a despertar tus ganas de moverte y aprender cosas nuevas. Será el momento perfecto para inscribirte en un curso y conectar con gente que tenga las mismas inquietudes que tú. ¡La interacción hará que emerjan a la superficie emociones dormidas! Tauro: Si usas el corazón para manejar tus ingresos, ¡vas por el camino equivocado! Cuidado, cuidado, que te puedes quedar en bancarrota. A la hora de hacer negocios, necesitas conocimiento en la cabeza. Cuando organices tu bolsillo, olvídate de las fantasías y deja de perseguir sueños imposibles. Géminis: A partir de la Luna Nueva vas a brillar con luz propia y te vas a animar a hacer una renovación total en tu vida. Pero ojo, cuidado con los deseos de fama fugaz, porque te pueden llevar al fracaso. Recuerda ser consciente de tus decisiones y usar tu inteligencia para elegir. Cáncer: Hoy vas a conectar en un nivel profundo con tu entorno sin necesidad de palabras. ¡La comunicación cósmica está activada! Prepárate para recibir mensajes trascendentales a través de sueños y frases sueltas que escuches o leas. ¡La magia estará en el aire! Leo: Recuerda que, en la vida, las buenas conexiones son esenciales. Las oportunidades van a tocar tu puerta a través de amigos y conocidos. Así que aquí te dejo mi mensaje claro: sé abierto y honesto en todas las relaciones que forjes en tu camino, y nunca ocultes tus verdaderas intenciones. Virgo: Ahora necesitas enfocarte en temas importantes y cumplir con tus obligaciones. Exprésate con claridad para que las personas que te rodean entiendan tus prioridades y no intenten distraerte. Recuerda, ¡tú tienes el control y sabes lo que es mejor para ti! Libra: Las respuestas que tanto anhelas, ¡las traerá tu propio ser! Con certeza, encauzarás tu vida hacia un rumbo nuevo y lleno de luz. Disfruta cada instante de plenitud y nunca más dudes de tus habilidades. ¡Camina con paso alegre hacia adelante! Escorpio: ¡Prepárate para iluminar esos rincones oscuros y descubrirte en profundidad! Puede que a veces sientas estar en medio de una tormenta, ¡pero recuerda que siempre sale el sol después de la lluvia! Encontrarás la raíz de tus problemas amorosos y podrás sanar. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: La reciente Luna Nueva te enseñará que tienes que quitarte las gafas para ver a los demás tal y como son. Si estás soltero y deseas ser feliz junto a alguien, deja atrás los fantasmas del pasado y da paso a un nuevo comienzo. Si estás en pareja cultiva el compañerismo. Capricornio: No te quedes solo soñando despierto, porque eso no va a resolver esos achaques o malestares físicos que te aquejan. Olvida las fórmulas mágicas y comienza a moverte, hacer ejercicio y alimentarte de manera saludable y natural. ¡Purifica tu cuerpo para sentirte radiante! Acuario: Prepárate para algo asombroso, porque tu mente y tu corazón estarán en perfecta sintonía. Te desenvolverás de manera fresca y espontánea. Tu estilo chispeante despertará simpatía y complicidad en aquellos que te rodean. Así que déjate llevar por tu niño interior, despliega tus alas y emprende vuelo. Piscis: Este es el momento perfecto para reflexionar sobre la conexión entre tu hogar y tu identidad personal. Explora cómo la comunicación clara fortalece esos lazos familiares. Pero, ojo, evita idealizar y dejarte llevar por ilusiones con tus vínculos más cercanos.

