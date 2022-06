El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de junio ¡Cuidado! No pierdas el tiempo en vínculos pasajeros y cultiva verdaderas amistades. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 18 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Saturno en el signo de Acuario y a su paso hará un trígono con el Sol, así que entablaremos relaciones muy sólidas e interactuaremos con personas que compartirán nuestra visión de la vida. Aprovecha para fomentar el diálogo, para escuchar el consejo de tus amigos más experimentados y para desarrollar proyectos en conjunto. Evita perder tiempo en vínculos pasajeros, porque este es un momento para cultivar la verdadera amistad. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LOS AMIGOS ME AYUDAN A CONCRETAR MIS SUEÑOS". Si hoy, 18 de junio estás de cumpleaños… Alégrate porque en este nuevo ciclo las energías celestiales se dispondrán a tu favor. A partir de hoy las amistades y la vida social serán muy importantes para tu evolución tanto en el plano personal como en el profesional. Contarás con el consejo de personas sabias. Números de suerte: 19, 25, 49, 58, 78, 95 Aries: Hoy tus amistades te demandarán mayor compromiso y cumplirás una misión importante dentro de tu comunidad. Si alguien de tu entorno acude a ti en busca de apoyo ábrele la puerta. Además te sugiero que rencauses tu vida poniendo en marcha tus principales proyectos. Tauro: Proyectarás al mundo una imagen responsable, ejemplar e intachable y sabrás como ganarte el respeto de la gente. Lograrás introducirte en nuevos círculos sociales que te beneficiarán en el terreno profesional. También tendrás la chance de mejorar tus finanzas. Géminis: Hoy se presentarán excelentes oportunidades para cultivarte, incrementar tus conocimientos y obtener credenciales en el campo del saber. Tu buen juicio te guiará para encontrar un curso o seminario interesante. Estudiar algo nuevo puede ser tu primer paso para un gran cambio. Cáncer: Haz un poco de historia y ve a la raíz de tus problemas para poder solucionarlos de forma definitiva. Pide ayuda a algún especialista en ciencias ocultas para deshacerte de las situaciones karmitas. Aprovecha este momento para hacer cambios transformadores en tu vida. Leo: Con la Luna y Saturno en tu signo opuesto tus relaciones cobrarán relevancia. Es momento de que les prestes atención a los demás, que escuches sus planteos y respetes su posición. Dale un lugar destacado a los otros, para que ellos también se sientan importantes. Virgo: Buscarás alternativas diferentes y fuera de lo común para cuidar tu salud y mejorar tu calidad de vida. Un buen osteópata podría ayudarte a superar esas molestias y contracturas a las que ya te habías acostumbrado. También te convendrá consumir frutos secos. Libra: Tú eres una persona muy considerada y a veces ignoras lo que en verdad quieres por satisfacer a los demás. Llegó el momento de que te pongas primero en la lista y que manifiestes claramente tu voluntad. Siéntate en el trono de tu propia vida. Escorpio: En tu hogar hará falta un poco de orden así que asumirás el mando y conseguirás que tus parientes sigan tus reglas. Te darás cuenta que tu familia te necesita y te harás cargo de situaciones complicadas. Tu capacidad de resolución será impecable. Sagitario: Ten cuidado con las imprecisiones y las frases que se dicen sin pensar. Alguien estará esperando una respuesta de tu parte y te tomará la palabra, así que mejor no digas lo primero que se te cruce por la mente. Antes de hablar elabora tus ideas. Capricornio: Cosecharás los frutos de tus esfuerzos diarios y eso te hará sentir productivo. Sin duda puedes aspirar a puestos mejor remunerados. Si trabajas por cuenta propia se te presentarán oportunidades de hacer nuevos negocios para aumentar tus ingresos. Acuario: Hoy, la Luna y Saturno asentarán tu personalidad, te llevarán a asumir mayores compromisos y te convertirán en un referente para los demás. Si tienes hijos te sentirás orgulloso de ellos y harás todo lo que esté a tu alcance para que se sientan felices. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tendrás tiempo para reflexionar y replantearte cosas. Te darás cuenta de que debes cortar con viejas ataduras del pasado. Será el comienzo de tu liberación para comenzar a enfrentar los nuevos desafíos que te presentará la vida. Recuerda que siempre existe otra oportunidad.

