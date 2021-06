El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de junio Si estás en pareja prepárate porque vivirás momentos muy apasionados y no faltará ningún condimento en tu aventura romántica. Mira tu horóscopo de hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 18 DE JUNIO ¡Y eso, mi bella gente, llegó el fin de semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Libra desde donde hará un maravilloso sextil con Marte. Este aspecto nos impulsará a salir a la conquista de aquello que amamos. Si estás en pareja prepárate porque vivirás momentos muy apasionados y no faltará ningún condimento en tu aventura romántica. Si estás soltero creo que encontrarás alguien que despierte tu deseo. Aquellos que tengan alguna inclinación artística se sentirán inspirados y motivados a crear. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME LANZO PARA CONSEGUIR LO QUE DESEO". Si hoy, 18 de junio, estás de cumpleaños… Estarás rodeado de personas cordiales y amables que generarán a tu alrededor una vibración muy armónica. Las emanaciones favorables colaborarán para que puedas sacar a la luz tus dones naturales. Te sentirás admirado y apreciado por lo que eres. La Copa de la Suerte: 23, 47, 51, 70, 75, 86 Aries Si estás soltero alégrate porque hay una nueva conquista en puertas y creo que vivirás un momento muy romántico. Si estás en pareja, entonces, nada te detendrá para abrir tu corazón de par en par y consagrarte al ser que amas en cuerpo y alma. Tauro Tu vida cotidiana cobrará mayor relevancia y estarás con buena predisposición para ocuparte de las tareas domésticas que tenías pendientes. Si tienes pensado realizar reformas o redecorar tu vivienda este será un momento propicio. Préstale atención a los detalles. Géminis Tendrás deseos de mostrarle al mundo tus encantos naturales. Gracias a tu destreza y tu ingenio ocuparás un lugar de protagonismo. Si estás soltero prepárate porque podrías conquistar a ese ser que tanto te atrae. Vivirás un momento de dicha y plenitud. Cáncer Sabrás perfectamente lo que puedes hacer para proporcionarle felicidad a tus seres queridos. Además, demostrar tu afecto con regalos e iniciativas generosas te reconfortará enormemente. Tus seres queridos se sentirán conmovidos y halagados por tus gestos de cariño. Leo Estarás lleno de empuje y convencerás a las personas que te rodean para que te acompañen en tus proyectos. Alguien muy especial te escuchará con interés y manifestará su opinión abiertamente. El dialogo te ayudará a incrementar tu nivel de comprensión. Virgo Alguien te devolverá un préstamo o te compensará por una ayuda que le brindaste en el pasado. Ahora tu saldo será positivo y estarás en mejores condiciones para afrontar tus gastos. Asique puedes aprovechar para comprarte algo que te guste. Libra La Luna ingresará en tu signo otorgándote un brillo especial. Tu presencia será muy requerida y ocuparás un lugar privilegiado en tu círculo social. Habrá muchas personas aclamando por ti y esto te dará ánimos para iniciar nuevos proyectos. Escorpio Atraviesas una etapa de grandes exigencias y necesitas darte un respiro. Asique has un alto para disfrutar de todo lo que conseguiste hasta ahora. Si por descuido fuiste un poco brusco con alguien podrías juntar valor para pedirle disculpas. Busca la paz y la reconciliación. Sagitario Surgirán opciones interesantes para explorar. A través de amistades tendrás la oportunidad de acceder a mundos excitantes y glamorosos. Te recomiendo que te abras a la posibilidad de implementar cambios. Ponte a tono con las nuevas tendencias. Capricornio Tu capacidad para resolver desafíos te pondrá en una posición privilegiada. Tus ambiciones estarán a flor de piel y te encontrarás con las personas que te ayudarán a alcanzar tus objetivos. Recuerda que en cualquier acuerdo ambas partes deben beneficiarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario El mundo te mostrará su cara más amable y de la mano de otro ser vivirás experiencias sumamente enriquecedoras. Es posible que surjan oportunidades sentimentales en tierras lejanas o que te decidas a salir de luna de miel junto a tu alma gemela. Se feliz. Piscis Tus aptitudes para el trabajo te colocarán como el candidato ideal para un ascenso. En este momento debes demostrar que estás al pie del cañón y hacer gala de tus aptitudes. La diplomacia será tu mejor aliado para alcanzar tus propósitos.

