El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de julio Hoy Venus ingresará en el signo de Cáncer donde permanecerá hasta el 11 de agosto. Presta atención a lo que tiene que decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 18 DE JULIO Y eso mi gente bella, les cuento hoy Venus ingresará en el signo de Cáncer donde permanecerá hasta el 11 de agosto, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries: A lo largo de este período celebrarás reuniones familiares y también practicarás la hospitalidad con otros seres a los que sorprenderás con buena comida y un ambiente cálido. Elige compañía dulce y afectuosa. Si estás soltero recordarás un antiguo amor. Tauro: Seducirás a través de palabras cálidas y sonrisas tímidas, pero encantadoras. Tus movimientos sugerentes despertarán fantasías. Si estás en pareja promueve a lo largo de esta etapa paseos y camitas nocturnas. Si estás soltero podrías enamorarte de un vecino o un compañero de trabajo. Géminis: Venus te traerá progreso material a través de alianzas con personas muy apreciadas por ti y muy confiables. Se activará el deseo para que todo lo que fantaseas acerca el amor se realice, así que aprovecha para reafirmar tus compromisos. Cómprate un perfume con una fragancia acuática. Cáncer: El amor y la inspiración creativa harán florecer tu vida. Los misterios que envuelven a tu personalidad se volverán irresistibles a los ojos de los demás. Te sugiero que hagas lucir la tersura de tu piel y que uses prendas que sugieran la riqueza de tus atributos. Leo: Un antiguo amor retornará. Además, podrías verte tentado de organizar encuentros a escondidas y deberás cuidarte si no quieres poner en peligro una relación estable. Si aprovecharas esta etapa para reflexionar y despedirte del pasado amoroso, entonces, hallarías la llave de la verdadera felicidad. Virgo:En las celebraciones y reuniones sociales te lucirás por un toque de sofisticación y calidez. La felicidad vendrá de la mano de las amistades. En las actividades grupales habrá una atmosfera de colaboración y tú serás el principal canal de armonía. Libra: Las relaciones públicas serán claves y la influencia de Venus en tu medio cielo sugiere que serán las mujeres las que promoverán tu ascenso. Tu estilo despertará admiración y, en lo que a elegancia se refiere, te volverás leyenda. Alguien se te declarará formal y púbicamente. Escorpio: Te acompañará la buena estrella en el amor, así que dale la bienvenida a la felicidad que te llegará a borbotones. Puedes proponerle a tu pareja ir juntos a un lugar con presencia de agua. Si estás soltero encontrarás a alguien que compartirá tu ideal romántico. Sagitario:Muy cerca hay una persona por la que sentirás atracción física y también confluencia afectiva. Por lo tanto sexo y amor se combinarán generando una química especial. Recibirás un regalo muy valioso por parte de un familiar o alguien que te tiene en gran estima. Capricornio: En este periodo encontrarás plenitud en el amor y afianzarás tu pareja. Si estás soltero presta atención porque cerca hay una persona con la que podrías formar algo estable y verdadero. Aprovecha para realizar tratamientos de nutrición para tu piel y tu cabello. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En tu trabajo habrá un clima más distendido y de mayor cooperación. Te tomarás tus actividades diarias con más calma e implementarás pequeñas pausas diarias para disfrutar los pequeños placeres. Te hará muy bien unas sesiones de masajes con aceites esenciales. Piscis: Tú eres una persona muy romántica y sentimental, así que en este periodo aprovecha porque con Venus a favor te esperan encuentros inolvidables, llenos de magia y placeres. Puedes probar un nuevo estilo de maquillaje y peinado que te haga resplandecer por las noches. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 26, 30, 48, 55, 92, 99 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

