El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de febrero El triunfo está asegurado escuchas con cuidado a los demás y tomas en cuenta sus puntos de vista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 18 DE FEBRERO ¡Feliz y bendecido sábado para todos! Les cuento que la Luna se unirá a Mercurio en Acuario, que es el signo de la amistad, así que será un día de mucho intercambio e interacción en el que buscarás confraternizar con esos seres a los que consideras afines. Además, tendremos ocasión de desapegarnos de nuestras emociones para poder analizarlas y observarlas. Te recomiendo que cuando participes de actividades grupales emitas tus opiniones libremente y que también escuches los diferentes puntos de vista. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APRENDO EN LA INTERACCIÓN Y LA DIVERSIDAD" Si hoy, 18 de febrero estás de cumpleaños… Durante este ciclo tendrás mucha actividad mental y curiosidad por aprender. Hay grandes oportunidades de que te mudes o realices viajes a sitios cercanos, bien sea por trabajo u ocio. También asumirás desafíos que te aportarán madurez y experiencia. La Copa de la Suerte: 5, 13, 38, 39, 49, 90 Aries:Conocerás gente nueva y retomarás la comunicación con personas y grupos que hace rato no frecuentabas. Prepárate para diversificar tu abanico social, intercambiar información y opiniones de todo tipo. Los nuevos contactos que hagas hoy te pueden traer muchos beneficios en el futuro. Tauro:Tu vida pública se volverá más variada y dinámica. Es posible que cambies de trabajo o asumas nuevos roles en tu actividad actual. La comunicación, la inventiva y la interacción con tu grupo de trabajo serán claves para lograr los objetivos que aspiras. Géminis:Tendrás un sinfín de experiencias únicas y aventuras que te renovarán al cien por cien. Surgirá la oportunidad de que realices viajes, consigas becas o realices intercambios estudiantiles. Además, conocerás gente de otras regiones. Cáncer:Tu vida sexual cobrará mayor dinamismo y, gracias a las influencias de Mercurio, te animarás a probar cosas diferentes. Aprovecha para hablar con tu pareja, si la tienes, sobre tus preferencias porque el diálogo te ayudará a soltarte y a liberarte de prejuicios. Leo:Mercurio traerá personas divertidas a tu vida con las que no quedará lugar para el aburrimiento. Las relaciones de amor y de negocios se combinarán y habrá muchas tentaciones. La comunicación será la clave para lograr un clima de colaboración y entendimiento. Virgo:Los astros te favorecerán para modernizarte, actualizarte y comprar nueva tecnología para optimizar tu trabajo. También será momento de hacer chequeos médicos y vigilar la parte circulatoria, te conviene hacer ejercicios para las piernas, sobre todo, si trabajas sentado. El niño Prodigio Credit: PESP ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra:Mejorará la comunicación con tus hijos, tu pareja o tu amante y disfrutarás junto a ellos momentos únicos. Tendrás mayor habilidad para los juegos de ingenio y te divertidas mucho en actividades recreativas. Ponte ropa más juvenil y moderna para refrescar el look. Escorpio:Será un buen día para recibir visitas, hacer reuniones con amigos y para estudiar o leer en tu casa. Es probable que inicies un negocio con algún familiar o que cambies los muebles de lugar porque decidirás renovar los ambientes por completo. Sagitario:Mercurio, planeta de la comunicación, te favorecerá para que logres lo que quieras a través de la palabra y te traerá éxito en los estudios. Aprovecha esta oportunidad para negociar y para interactuar más con tus hermanos, parientes y vecinos. Capricornio:Con la entrada de Mercurio en el sector de la economía, las transacciones comerciales atraparán tu atención. La inventiva y el intercambio de ideas serán la clave para aumentar tus ganancias. También será importante que utilices tu capacidad de negociación. Acuario:Tu mente estará muy alerta gracias a la influencia de Mercurio y se resaltará tu buen humor. El contacto con todo tipo de personas traerá un aire de renovación a tu vida. Se te presentarán varias oportunidades y sabrás aprovecharlas gracias a tu inteligencia. Piscis:Este es el momento para hacer una purificación, para limpiar tu alma de rencores y para investigar más acerca de los misterios del Universo. Aumentará tu intuición, así que no te alarmes si tienes visiones o recibes mensajes a través de los sueños.

