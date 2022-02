El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de febrero Este es un momento ideal para fluir y conectar con tu intuición. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 18 DE FEBRERO ¡Mi bella gente! ¡Feliz viernes! ¡Se acerca el fin de semana! Les cuento que durante este día el Sol hará su ingreso en el signo de Piscis irradiando una vibración de amor universal que purificará nuestras almas. Este es un momento ideal para que fluyas y te conectes con tu intuición. Paralelamente, la Luna hará una oposición con Neptuno que nos invitará a ser más piadosos, compasivos y empáticos. Recuerda que eres un instrumento dentro de una sinfonía mayor, limpia tu corazón y estarás salvando el mundo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CUMPLO MI FUNCIÓN CON AMOR Y HUMILDAD". Si hoy, 18 de febrero estás de cumpleaños… Será una excelente ocasión para que te ocupes de tu bienestar integral y de tu salud tanto en el plano físico como en el mental y emocional. Tu vida romántica tendrá importantes avances durante esta revolución solar. Sabrás como conquistar al ser que amas. La Copa de la Suerte: 2, 27, 44, 50, 63, 82 Aries:Este fin de semana podrías sentirte un poco desganado o somnoliento por lo que será aconsejable que salgas a dar una caminata por el parque y evites consumir comidas pesadas. Mantener tu organismo liviano y en movimiento te ayudará a funcionar mejor. Tauro:Tu naturaleza práctica causará excelente impresión y te darán una buena acogida en tu círculo social. Si este fin de semana acudes a reuniones o eventos prepárate para que te ofrezcan un tratamiento especial. Darás origen a un nuevo proyecto que resultará muy exitoso. Géminis:Sentirás la necesidad de resguardarte y permanecer más tiempo entre tus cosas. Será un momento ideal para ordenar los viejos recuerdos y nutrirte de la fuerza emotiva del pasado. También le rendirás honor a alguien que cumplió una importante misión en tu vida. Cáncer:Este fin de semana tendrás ganas de socializar y de comunicarte con personas que se encuentran a muchas millas de distancia. Además, entablarás un diálogo más fluido con tus hermanos, primos y compañeros de trabajo. Cultiva tu intelecto o inicia algún curso de algo que te interese. Leo:En lo que respecta a las finanzas deberás cuidarte de dar pasos en falso o de ser víctima de estafas. Si vas a realizar una operación comercial sé criterioso y toma todos los recaudos posibles. Recuerda que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Virgo:Los astros alentarán los proyectos personales y te otorgarán un plus de energía extra. Tu alto nivel de productividad te permitirá corregir fallas y solucionar problemas. Las personas que te rodean apreciarán tus observaciones y agradecerán la dedicación que les brindas. Libra:La Luna continuará atravesando su fase final y eso te producirá una sensación de vulnerabilidad con respecto al medio que te rodea, así que reduce los compromisos al mínimo posible. Si te alejas del caos exterior lograrás conectarte con una sensación de orden interno. Escorpio:Acudirás a reuniones y ampliarás tu abanico de amistades. Será la ocasión perfecta para que encares actividades en grupo y para que desarrolles proyectos junto a otras personas. Quiero que renueves tu mente, que promuevas la interacción y que incorpores las nuevas tendencias. Sagitario:En tu ámbito de trabajo alcanzarás una posición de mayor prestigio y te destacarás por tus habilidades. También surgirán ascensos y te harán propuestas importantes. Haz valer tu autoridad y esmérate porque estarás muy cerca de cumplir tus objetivos. Capricornio:Los astros pondrán a tu merced un hilo mágico que enlazará todas tus experiencias. Viajarás, estudiarás o entablarás relaciones con personas de otras regiones. Cada uno de tus interrogantes hallará una respuesta y esto te indicará que transitas la senda correcta. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Aprovecha para planificar tu economía, organizar tus gastos y distribuir tus ingresos de una manera más productiva. Si necesitas créditos, préstamos o financiamiento no dudes en solicitarlo, una persona solvente estará dispuesta a otorgarte la ayuda que necesitas. Piscis:Tu tendencia natural al romanticismo se acentuará e idealizarás a las personas con las que te vincules. Si no aceptas al ser que tienes en frente tal como es tarde o temprano te decepcionará. Deja de soñar despierto y enfréntate cara a cara con la realidad.

