El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de enero ¡Cuidado! A la hora de debatir no incurras en faltas de respeto. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 18 DE ENERO ¡Feliz miércoles! Les cuento que hoy Mercurio se pondrá directo en Capricornio, así que durante los próximos veinticuatro días estarás listo para empeñar tu palabra a largo plazo, para firmar contratos importantes y para solucionar los malos entendidos que te perjudicaban en el ámbito del trabajo. Por otro lado, la Luna transitará por Sagitario y hará una oposición con Marte, así que podrían surgir discusiones por temas religiosos, políticos o ideológicos. A la hora de debatir no incurras en faltas de respeto. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMUNICO MI VERDAD DE LA MEJOR MANERA" Si hoy, 18 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo ganarás dinero haciendo algo que te gusta, pero no te dejes llevar por el deseo de hacerte rico de golpe, porque podrías poner en riesgo tu capital presente. Cultiva tu espiritualidad, visita una iglesia o templo donde también puedas alimentar tu alma y tu fe. La Copa de la Suerte: 14, 22, 42, 59, 78, 86 Aries Por puro fanatismo defenderás tu punto de vista a capa y espada, pero cegarte con tus propias creencias no será la mejor táctica para evolucionar espiritualmente. No te dejes ganar por el enojo: puede hacerte ver las cosas desde un punto de vista equivocado. Tauro Los temas económicos requerirán de tu poder de determinación, ya que realizarás transacciones comerciales de gran importancia. Con la gente que hagas negocios notarás las diferencias de criterio. Que no te atemorice defender tu posición y conveniencia. Géminis Marte en tu signo te llena de energía y como una vitamina te otorga valor e impulsividad. Te lanzarás a los brazos de quien te seduzca sin pensar en nada más. Atrévete a conquistar sin temor al rechazo y también a decir lo que piensas sin reparos. Cáncer Reconocerás la necesidad de organizar tu vida de un modo más sencillo. Realiza tus actividades diarias con entusiasmo y si surge algún incidente tomate una pausa para reflexionar. Cuida tu cuerpo mediante una alimentación sana y ejercicios de relajación. Leo Tu manera de actuar es muy coherente, pero a veces no eres comprendido por los demás. No permitirás que nadie cuestione o te confronte por tu manera de vivir el amor. Te lanzarás al romance sin preocuparte por las consecuencias o las repercusiones. Virgo Para una buena convivencia, tus decisiones tendrán que ser compartidas por el resto de los integrantes de tu familia. Si pretendes que tus seres queridos actúen a tu manera y no tienes en cuenta sus preferencias, irás directo al conflicto. No le cortes las alas a tus seres queridos. Libra Las estrellas despertarán tu curiosidad y deseos de recorrer diferentes caminos. Será un buen momento para enfocarte en el estudio, para visitar lugares relacionados con la cultura y para rodearte de personas que estimulen tus deseos de aprender. Escorpio Los astros te traerán la oportunidad de tomar decisiones inteligentes en el campo de los negocios y obtener financiamientos. Si estabas atravesando por aprietos económicos, gracias a un aventón que recibirás, los sufrimientos terminaron. Saldrás de deudas y otras preocupaciones. Sagitario Estarás más activo y encontrarás nuevos estímulos en el mundo social y en tus relaciones. Eres una persona afortunada, no te sientas herido si las personas que te rodean te confrontan. Si estás soltero, prepárate porque tendrás una propuesta contundente. Capricornio Estarás más vulnerable y receptivo a las influencias del ambiente. Cuando te sientas cansado y sobrepasado por la actividad diaria, recuerda que hay una fuente inagotable de energía en tu interior, solo tienes que encontrar la manera de establecer contacto con ella. Acuario ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Te relacionarás con un grupo de personas para llevar adelante actividades sociales, humanitarias o políticas. Tomarás distancia de algunos amigos y te acercarás a los que puedan colaborar contigo en el logro de tus objetivos más importantes. Un sueño se convertirá en realidad. Piscis Llega mucho progreso en lo profesional y aumentará de manera notable el caudal de trabajo, así como el nivel de responsabilidad. Tu familia, especialmente una figura de autoridad, influirá en una decisión importante que deberás tomar, pero deberás huir de discusiones en tu casa.

