El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de enero Conéctate con la energía del corazón y asegúrate de dar un mensaje transparente. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 18 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que durante este día la Luna transitará por Leo y hará oposición con Mercurio retrógrado. Por eso será importante que te preguntes si eres realmente honesto y claro con lo que comunicas o estás proyectando una imagen superficial. Tú eres un ser único, digno de amor y especial, y no tienes que hacerte pasar por un súper héroe para que te quieran. Conéctate con la energía del corazón y asegúrate de dar un mensaje transparente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN MENSAJERO DE LUZ". Si hoy, 18 de enero estás de cumpleaños… Durante este ciclo será importante que manifiestes tus sentimientos. Es posible que reaparezcan algunos de esos amigos del corazón para acompañarte y apuntalarte. En el plano de la economía harás cambios sustanciales, ten cautela a la hora de hacer negocios. La Copa de la Suerte: 19, 26, 38, 57, 75, 93 Aries:Será buena idea que estrenes un nuevo peinado y que uses colores vibrantes para exaltar tu personalidad enérgica. Ahora expresarás tus sentimientos con generosidad y esto traerá un impacto muy positivo. El reconocimiento que te mereces llegará de la mano de tus amigos. Tauro:Ten cuidado porque podrían presentarse algunos conflictos en el ámbito familiar. Hay cuestiones que se resuelven a través del diálogo y debes admitir que, en ocasiones, sueles ser bastante terco. No puedes ser tú siempre el que tenga la última palabra. Acepta las opiniones de los demás. Géminis:Di las cosas de buena manera y obtendrás una respuesta positiva. Aprende a convivir con las diferencias y no trates de ir en contra de los cambios. Será un buen momento para comenzar a estudiar o rendir exámenes. Cultívate a través de la lectura y los viajes. Cáncer:Será un buen momento para consolidar sociedades comerciales. Organizarás tu economía con el asesoramiento de alguien de mayor experiencia y sentarás las bases para realizar un negocio, pero no esperes que te den todo servido en bandeja. Asume tu responsabilidad. Leo:La Luna estará transitando por tu signo, así que te sentirás vigoroso y encararás nuevos emprendimientos personales. Con tu fuerte personalidad te ganarás la complicidad de los seres que te rodean. Interactúa, pero recuerda cuál es tu objetivo primordial para que tu energía no se disperse. Virgo:Tendrás la oportunidad de cerrar un ciclo y fortalecerte espiritualmente. Una fuerza interior te ayudará a enfrentar temores y enmendar errores. Este será un momento ideal para echar luz y aclarar experiencias que ocurrieron en el pasado. Prueba con una terapia. Libra:En este momento todo tu ser anhela un poco de diversión y descanso. Tus amigos estarán esperando una señal, así que tan solo con un llamado los tendrás allí. Sal a ver exposiciones o realiza salidas recreativas en grupo. Conectarte con otras personas te ayudará a renovarte. Escorpio:Hoy habrá un acontecimiento social que involucrará a tus familiares, puede ser un casamiento, bautismo o cumpleaños. Por eso estarás rodeado de personas queridas y habrá rencuentros emocionantes. Además, tendrás la sensación de haber concretado un logro importante. Sagitario:Encontrarás un compañero de ruta que te ayudará a ver otros matices de la realidad. La felicidad te rondará cerca, pero para alcanzarla deberás abrir la mente. Llegó el momento de escuchar otras opiniones y tomar una actitud más humilde frente a la vida. Capricornio:Tu deseo aumentará y buscarás un compañero para canalizar tu fantasía. La comunicación será clave para establecer química en tus encuentros amorosos. No quieras imponer tu estilo en un acto que se practica de a dos. Deja de lado tu tendencia controladora. Acuario:Tu vida romántica se reactivará. Dirás lo que piensas y esto generará diferentes reacciones en tu pareja, así que prepárate para una montaña rusa de sensaciones. Si estás sólo existen grandes posibilidades de que conozcas a alguien de personalidad fuerte, que te atraerá de forma irresistible. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Las lunaciones incrementarán tu actividad laboral y por momentos te encontrarás muy ocupado. Es posible que sientas que hoy te cuesta un poco más concentrarte y organizarte. No te exijas más de la cuenta y repite: "me inclino naturalmente hacia la productividad".

