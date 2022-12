El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de diciembre Rodéate de gente que admires y que te incite a superarte. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 18 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz domingo! Les cuento que durante este día la Luna andará por Libra y hará un sextil con el Sol, así que reinará un clima de armonía. Será una buena oportunidad para que te relaciones con otras personas y te abras a las enseñanzas de vida que los demás tienen para ofrecerte. Recuerda que para que las alianzas sean evolutivas es necesario que ambas partes tengan principios, ideales y creencias en común. Rodéate de gente que admires y que te incite a superarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR ME INSPIRA Y ME CONVIERTE EN MEJOR PERSONA". Si hoy, 18 de diciembre estás de cumpleaños… Ingresarás a nuevos círculos sociales donde conocerás personas muy refinadas y distinguidas. Las relaciones públicas serán claves a la hora de hacer negocios, así que cuida tus modales. Si realizas operaciones de compra o venta será importante que cumplas con todas las reglamentaciones. La Copa de la Suerte: 7, 10, 27, 65, 69, 72 Aries Tomarás una actitud más optimista frente al amor y eso repercutirá favorablemente en tu relación de pareja. Si te encuentras soltero te sugiero que abras tu panorama de opciones y te conectes con personas de otras colectividades porque podría surgir alguien interesante. Tauro Este será un momento oportuno para que hagas una dieta más balanceada, ya que todo indica que tu organismo responderá inmediatamente. También te sugiero que hagas gimnasia, aunque sea unos minutos al día, porque de esa manera conseguirás eliminar grasas y toxinas. Géminis En tu horizonte se asomará una ser muy efusivo que te manifestará su interés, te demostrará admiración y te hará sentir halagado. Espero que disfrutes de este momento en el que eres el centro de la atención y que vuelvas a creer en el romanticismo. Cáncer Tu hogar se convertirá en un sitio ideal en el que reinará un maravilloso espíritu de convivencia. Los miembros de tu familia además de brindarte su ayuda, te alentarán e hincharán por ti. Sentirás que flotas en una atmosfera de contención. Leo Entablarás un puente de conexión desde el centro de tu ser hacia los corazones de aquellos que más te interesan. Tus palabras estarán sazonadas con la dosis justa de franqueza y sofisticación. Será una ocasión ideal para que escribas una declaración de amor o una carta romántica. Virgo Una brisa de abundancia soplará en tu vida, creando las condiciones ideales para que puedas generar nuevos ingresos y prosperar económicamente. Si estás pensando en llevar adelante un negocio familiar o en realizar una transacción comercial con bienes inmuebles ¡adelante! Libra Te darás cuenta de que las oportunidades que tienes para ser feliz son abundantes, múltiples y variadas. Tu mirada de la vida cobrará una dimensión mucho más optimista. Encontrarás el cómplice ideal que sabrá acompañarte, alentarte y ayudarte a tomar la decisión indicada. Escorpio Te interesarás por el bienestar de los demás y estarás dispuesto a sacrificarte para que a nadie a tu alrededor le falte nada. De forma totalmente anónima te involucrarás en obras benéficas y harás lo que este a tu alcance para que exista mayor equidad. Sagitario Te convertirás en un faro de luz dentro de tu comunidad y en los grupos que participes generarás un clima de unidad. En la medida que interactúes con más personas, tu mensaje cobrará mayor repercusión y trascendencia. Elige amistades que compartan tus ideales. Capricornio Las responsabilidades irán en aumento, pero una fuerza interior te ayudará a cumplir con todas las exigencias. Estarás agradecido con Dios por los logros obtenidos y sentirás una tranquila satisfacción por el trabajo bien hecho. Derramarás tu dicha en otras personas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Entrarás en una sincronía muy positiva que te llevará a estar en el momento justo, con la gente correcta y en el lugar indicado. Comenzarás a creer que todos somos parte de un diseño mayor y que nada ocurre por casualidad. La balanza de la justicia te favorecerá. Piscis Armarás estrategias comerciales exitosas y sabrás elegir muy bien a tus aliados. A la hora de las negociaciones leerás las intenciones ocultas de los demás y eso te permitirá conseguir tus más altas aspiraciones. Te ganarás el respeto de tus socios y rivales.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de diciembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.