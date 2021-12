El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de diciembre Conéctate con tu mundo interior y dedícate a observarlo sin sacar conclusiones apresuradas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 18 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz sábado! Te cuento que hoy tendremos una luna llena con una gran influencia de Neptuno, así que tus emociones se movilizarán. Te darás cuenta de que en la esfera de los sentimientos muchas veces las cosas no son lo que parecen a simple vista. Recuerda que en el universo afectivo las mareas van cambiando y que la realidad puede cambiar de acuerdo a la óptica y el cristal con que se mire. Conéctate con tu mundo interior y dedícate a observarlo sin sacar conclusiones apresuradas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APRENDO A VER NUEVAS FACETAS Y DENTRO DE MI". Si hoy, 18 de diciembre estás de cumpleaños… Durante esta revolución solar tus emociones estarán a flor de piel y por momentos sentirás que te encuentras en un carrusel de sensaciones. Tu vida romántica de traerá vivencias muy variadas que te llevará algún tiempo comprender y descifrar. Aprenderás que todos tenemos dos caras. La Copa de la Suerte: 12, 27, 45, 66, 72, 88 Aries: Los astros despertarán tus deseos de movilizarte y aprender cosas nuevas. Será un momento ideal para inscribirte en un curso y para conectarte con personas que compartan tus mismas inquietudes. La interacción movilizará algunas emociones que creías dormidas. Tauro: Si usas el corazón para manejar tus ingresos estarás en problemas y te quedarás en bancarrota. Recuerda que para hacer negocios se necesitan de ciertos conocimientos. A la hora de organizar tu bolsillo deja las fantasías de lado y evita perseguir sueños imposibles. Géminis: En esta Luna Llena estarás especialmente iluminado y te animarás a llevar adelante una transformación total en tu vida. Pero aunque los demás te indiquen el camino tendrás que ser muy consciente de tus propias decisiones ya que eres tú quien deberá elegir. Cáncer: Hoy establecerás un nivel de comunicación profundo con tu entorno y no serán necesarias las palabras. Llegarán a ti mensajes trascendentales por medio de sueños y frases sueltas que escuches o que lees. Un ángel protector guía los pasos de tu evolución. Leo: Tu futuro será muy luminoso, especialmente, si sabes aprovechar las oportunidades que te llegarán por medio de amigos y conocidos. Mi mensaje es que seas abierto y honesto en todas las relaciones que entables y que nunca ocultes tus verdaderas intenciones. Virgo: Como buen hijo de Virgo siempre pones en primer lugar el trabajo y hoy tus familiares y amigos te pasarán factura. Recuerda que tus compromisos no se reducen solamente al área profesional y ocúpate un poco más de esos seres que tanto te quieren y necesitan. Libra: Esa respuesta que tanto esperabas provendrá de tu ser y con un enorme grado de certeza encausarás tu vida en una nueva dirección. Disfruta de este momento de plenitud y nunca más vuelvas a dudar de tus capacidades ¡camina hacia adelante! Escorpio: En esta Luna Llena tendrás la posibilidad de iluminar tus rincones oscuros y de conocerte más a fondo. Por momentos tendrás la sensación de estar en medio de una gran tormenta pero recuerda que siempre que llovió paró. Encontrarás una solución viable a tus problemas económicos. Sagitario: En esta Luna Llena tendrás la oportunidad de escuchar el punto de vista de tu pareja, apreciar su compañerismo y tomar la mano que te está extendiendo. Si te encuentras soltero abre los ojos porque hay alguien dispuesto a caminar a tu lado. Capricornio: Soñando despierto no solucionarás tus achaques o malestares físicos. Deja de creer en fórmulas mágicas y ponte ya mismo a practicar deporte y a alimentarte de una manera más sana y más natural. Es tiempo de eliminar las toxinas del cuerpo y purificarte. Acuario: Tu mente y tu corazón se sincronizarán y te desenvolverás de una manera fresca y espontánea. Tu estilo chispeante despertará la simpatía y la complicidad de los seres que te rodean. Deja que tu niño interno se exprese, despliega tus alas y remonta vuelo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu memoria afectiva se despertará. Sentirás que esos seres queridos que han pasado a otros planos siguen vivos en tu corazón. Una energía amorosa fluirá a través de ti y recibirás mensajes a través de medios insólitos, pálpitos y sueños premonitorios.

