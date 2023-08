El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de agosto Tu mente se activa y estarás dispuesto a sacarle el jugo al máximo a la vida, ¡manos a la obra! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Niño Prodigio Credit: Getty Images VIERNES, 18 DE AGOSTO Les cuento que la Luna se va a juntar con Mercurio y Marte en Virgo, y van a hacerle frente a Neptuno en Piscis. En primer lugar, la humanidad va a sacarle jugo a toda esa energía y vamos a ver cómo nos desarrollamos en el campo de la zootecnia, la química y la biología marítima. Van a surgir herramientas nuevas y útiles, ya verán qué maravillas. En un nivel más personal, serás parte de un grupo social que trabajará unido para que haya menos carencia, tristeza y sufrimiento en esta tierra nuestra. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UN GESTOR DEL AMOR, LLEVANDO ESPERANZA Y ALEGRÍA INFINITA" . VIERNES, 18 DE AGOSTO Si hoy, 18 de agosto estás de cumpleaños… En el vaivén de las relaciones, surgirá una fase de reflexión donde cuestionarás si aquellos a quienes brindas tu amor comparten tus nobles principios y compás de vida. Si estás soltero, vas a explorar cómo nutrir un amor a distancia o con alguien de diferente cultura o fe. La Copa de la Suerte: 22, 39, 43, 66, 73, 89 Aries: Bajo una poderosa influencia celeste, estarás sumamente operativo, respondiendo con rapidez y precisión a las órdenes de tu mente. Tu actitud asertiva se acentuará, pero recuerda que, como ser humano, tus acciones tienen repercusiones afectivas. Tauro: Te destacarás por tus habilidades, mostrándolas sin inhibiciones. Aunque te integrarás bien, en tu entorno social estarán medio adormilados y no notarán por completo tus méritos para reconocerte plenamente. Sin embargo, seguirás brillando. Géminis: Estarás inmerso en emprendimientos en el hogar y operaciones comerciales relacionadas con bienes raíces o proyectos familiares. Aunque puedas sentir que las cosas se demoran, no te preocupes. Tu alma tomará el timón y te guiará hacia la concreción de tus planes. Cáncer: Tu mente estará dinámica y tus deseos de aprender se acentuarán. La curiosidad te llevará a hacerte cuestionamientos, pero las respuestas no vendrán por lógica, sino a través de enigmas que deberás descifrar con una actitud amorosa y empática. Avanza con sabiduría. Leo: Estarás decidido a poner orden en tu economía y dar pasos estratégicos para aumentar tus ingresos. Sin embargo, cuidado con quienes haces negocios, pues podrían ocultar secretos y ser un poco evasivos. Sé astuto e intuitivo como un navegante conocedor de las corrientes marinas. Virgo: Tendrás la fuerza para comenzar varios emprendimientos y avanzar hacia tu auto realización. Aunque tus socios puedan carecer de igual determinación, no desistas. Ajusta tus expectativas y evita idealizar relaciones. Mantén tu determinación. ¡Ánimo! Libra: Enfrentarás situaciones del pasado que necesitan resolución y proyectos inconclusos. Si sientes impotencia o frustración, canalízalas adecuadamente para evitar consecuencias en tu organismo. Comprende cómo tus emociones pueden manifestarse en tu cuerpo. Escorpio: Bajo la danza cósmica, funcionarás en grupos, sintiéndote potenciado física y mentalmente a través de la interacción. Pero ojo con generar enredos en tu círculo de amistades. Si prevalece el amor por sobre el engaño, ningún proyecto saldrá mal. Sagitario: Estarás súper enfocado en tus objetivos y tu astucia, eficiencia y determinación abrirán caminos profesionales. Sin embargo, cierto desorden en el hogar podría amenazar esos logros. Recuerda que. para llegar lejos, es importante mantener equilibrio emocional y evitar desbordes afectivos. Capricornio: Bajo la influencia astral imperante, establecerás conexiones internacionales que traerán oportunidades evolutivas. Negocios o viajes laborales pueden surgir. Pero cuidado, evita idealizar o ver todo con lentes color rosa, para no decepcionarte después. Sé realista en cada paso de tu crecimiento. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te manejarás con experiencia en los ámbitos de bienes gananciales, y tu agudeza revelará oportunidades ocultas. Pero ten cuidado, la "fiebre de hacer dinero" puede llevarte a cometer graves errores de los que podrías arrepentirte. ¡Actúa con sensatez! Piscis: Las relaciones serán tu motor de entusiasmo, ocupándote y manteniéndote activo. Te conectarás con personas dinámicas y resolutivas que te deslumbrarán. Pero recuerda, no esperes que otros sean tus salvadores, la responsabilidad es tuya.

