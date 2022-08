El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de agosto Este día El Niño Prodigio te trae un mensaje que te ayudará a generar más prosperidad en tu vida financiera. Presta atención. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 18 DE AGOSTO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna se unirá a Urano en el signo de Tauro y hará un trígono con Mercurio así que haremos cambios contundentes y tendremos la inteligencia para adaptarnos. Se dará la ocasión ideal para que realices operaciones comerciales ventajosas y buenos negocios ya que detectarás oportunidades que normalmente se te pasan por alto. Si en verdad quieres prosperar a nivel económico busca nuevos medios para ganarte la vida y sigue tus propias recetas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "GRACIAS A MI INGENIO Y A MI CREATIVIDAD OBTENGO MUCHOS PROGRESOS". Si hoy, 18 de agosto estás de cumpleaños… Mantente atento a cualquier señal que te indique que tienes que girar en la dirección contraria. En el ámbito del trabajo no le temas a la idea de volver a empezar o de ejercer un rol completamente nuevo. Atrapa cualquier oportunidad de progreso que aparezca. La Copa de la Suerte: 4, 20, 36, 55, 69, 78 Aries: Tienes que poner tu mente en positivo para ganar más dinero y para atraer la abundancia a tu vida. Haz un inventario de tus recursos y afirma "soy inmensamente rico" porque si otros lo han conseguido con muchas más desventajas, tú también lo puedes lograr. Tauro: Estarás generando resultados positivos en todo aquello que comiences hoy. Te sentirás muy deseoso de dar inicio a un nuevo proyecto de vida. Borra de tu vida la frase "no puedo" porque puedes lograr todo lo que te propongas con seguridad. Géminis: Es preciso que no pierdas más tiempo y que cortes "por lo sano" con una relación o un trabajo que ya cumplió un ciclo. Al principio tal vez te sientas algo consternado por lo que dejas atrás, pero no temas porque hay luz muy brillante al final del camino. Cáncer: Ahora necesitas variedad en tus amistades. Si tu círculo social habitual no puede satisfacer tus intereses entonces muévete hacia un nuevo grupo de amigos. Además, te sugiero que aprendas a promover la solidaridad para que se vuelva moneda corriente en tus relaciones. Leo: Llegó el momento de que te desprendas de los formalismos y de que proyectes al mundo una imagen totalmente nueva. No andes con hipocresías, todo lo contrario, olvídate del que dirán. En el ámbito profesional saborearás una gran victoria que no estaba en tus planes. Virgo: Todo lo que tienes en mente realizar como estudios, mudanzas, viajes contará con el respaldo de las estrellas, pero tendrás que atreverte a seguir el camino de la libertad. Llegó el momento de que modernices tus pensamientos e ideas ¡no te quedes estancado en el tiempo! Libra: Este será un día excelente para el erotismo y el sexo. Aparecerá en tu vida una persona que te revelará un mundo secreto y que te hará probar frutos prohibidos y tentadores. Termina con todos los tabúes y prejuicios que te están impidiendo experimentar placer. Escorpio: Si estás solo controla esa ansiedad por encontrar pareja. Deja que lo que la vida tiene para ti llegue en el momento que más te convenga y que menos lo esperes. Si estás en una relación acepta al otro tal como es y no intentes cortarle las alas. Sagitario: Podrías tener algunos achaques debido al estrés, así que llegó el momento de ponerte en forma. Si desde ahora cambias tus hábitos alimenticios el resto del año se te hará más ligero. Para cuidar tu línea come más vegetales, almuerza bien y cena poco. Capricornio: Una aventura amorosa nueva irrumpirá en tu vida y te hará te hará tambalear en el plano sentimental. No tomes decisiones por el momento, vive lo que te corresponde, y recuerda que no hay buenos ni malos en la película de tu vida. Acuario: En tu vida familiar surgirán cambios que al principio podrían resultarte un tanto sorpresivos. La clave estará en que aprendas a respetar los deseos de independencia de las personas que más quieres. Darás un gran paso en un proyecto de vivienda. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Te recomiendo que partícipes de actividades que te dejen nuevas enseñanzas y donde te cruces con gente afín contigo, por ejemplo, puedes hacer un curso o apoyar alguna organización social. Te llegará una propuesta interesante de mano de un pariente o de un hermano.

