El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de abril Surgen figuras importantes que podrían darte un aval para un trámite o ayudar en tus finanzas, ¡abre bien los ojos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 18 DE ABRIL Les cuento que la Luna transitará por Aries y hará un sextil con Venus en Géminis, así que estaremos entusiastas y encontraremos el cómplice ideal para llevar a cabo nuestras aventuras. En lugar de seguir tus impulsos ciegamente, comunica tus intenciones a quienes te rodean. Los demás pueden aportarte ideas interesantes y ver matices que a ti te pasan desapercibidos, así que escúchalos e intenta aprender en la interacción. Tus emprendimientos se volverán más agradables y entretenidos si estás acompañado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "COMPARTIR MIS EXPERIENCIAS ME PROPORCIONA DICHA" . Si hoy, 18 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo te sentirás lleno de voluntad y de entusiasmo para dar inicio a nuevos emprendimientos. Tu carácter arriesgado se encontrará potenciado por lo que te lanzarás a la búsqueda de aventuras. A la hora de elegir compañía prioriza las personas que conoces hace tiempo. La Copa de la Suerte: 9, 21, 47, 60, 72, 93 Aries: La llegada de buenas noticias te colmará de entusiasmo y renovará por completo tu estado anímico. Las decisiones que tomes serán recibidas de manera favorable en tu entorno. Sentirás dedeos de realizar un viaje o paseo en compañía de alguien especial. Tauro: Es posible que te devuelvan una suma de dinero que habías prestado o que un contribuyente anónimo deposite dinero en tu cuenta. Las buenas acciones se te retribuirán con creces. Y, tanto en el ámbito espiritual como material el saldo será positivo. Géminis: Tus encantos estarán a flor de piel y te volverás muy popular entre tus amigos y conocidos. Serás invitado a eventos, fiestas y reuniones donde se te brindarán todo tipo de atenciones. Trata de vestirte a la moda y a la vez mantener tu propio estilo. Cáncer: Un antiguo contacto social te recomendará y gracias a diferentes comentarios irás conquistando una reputación muy favorable. Tus antecedentes positivos y tu trayectoria virtuosa te jugarán a favor. Con tu desempeño ejemplar le harás honor a tu buena fama. Leo: Te relacionarás con personas de diversas etnias y culturas que te darán una perspectiva más amplia de la realidad. La interacción con amigos y gente afín te hará recuperar el entusiasmo y la confianza. También podrías encarar un nuevo proyecto en un ámbito educativo. Virgo: Una mujer con medios e influencias te dará el aval que estás necesitando para resolver tu situación financiera. Gracias a tu inteligencia y sagacidad sabrás cómo utilizar tus herramientas secretas. Tu instinto de supervivencia te llevará a escalar posiciones. Libra: En el ámbito de las relaciones soplará una brisa fresca. Tu pareja te sorprenderá con una propuesta interesante que te hará vibrar de los pies a la cabeza. Si estás soltero, conocerás a alguien con un perfil muy jovial que te hará reanudar tu fe en el amor. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Hoy tendrás una vibración de limpieza y trasmutación. Recuerda que cuanto más "depurados" se encuentren los ámbitos en el que te desempeñas mejor será el nivel de eficacia y asertividad que consigas. Te recomiendo que enciendas palo santo en tu lugar de trabajo. Sagitario: Una persona muy seductora aparecerá en el horizonte y con su frescura y leve andar conseguirá hacerte latir el corazón muy rápido y fuerte. Tu vida ahora tendrá ese plus de inspiración y pasión que estabas necesitando. El amor brotará de ti ardientemente. Capricornio: En tu hogar primará la calidez y los tratos entre los diferentes miembros de la familia serán más delicados. Será un buen momento para definir los roles y funciones de cada uno en la vida doméstica. A través del diálogo mejorará notablemente el clima de convivencia. Acuario: Desarrollarás una gran habilidad para trasmitir lo que sientes. Descubrirás que se puede ser muy honesto de una manera amable y que "lo cortés no quita lo valiente". Una fórmula de franqueza y delicadeza facilitará la comunicación con las personas que amas. Tu corazón hablará. Piscis: Personas de tu círculo íntimo te orientarán para que puedas administrarte mejor o invertir el dinero. Es posible que emprendas un negocio junto a un familiar o que compres objetos para redecorar y embellecer tu casa. Querrás compartir tu prosperidad con los que más quieres.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.