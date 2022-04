El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de abril Marte estará dando sus primeros pasos en Piscis. Mira cómo esto impactará en tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 18 DE ABRIL Y eso mi gente bella, les cuento que Marte estará dando sus primeros pasos en el signo de Piscis. Este tránsito comenzó el 16 de abril y se extenderá hasta el 24 de mayo, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención… Aries:Durante esta etapa estarás un poco más dócil, sensible y compasivo. Pondrás en segundo plano tus propios intereses para brindarles ayuda a los demás. Retornarán algunas vivencias que quedaron inconclusas o sin resolución. Aprovecha para despedirte del pasado. Tauro:En este período tendrás mayor participación social. Tus amistades te harán toda clase de invitaciones y te involucrarás en actividades grupales. La interacción será tu principal fuente de motivación. Estarás dispuesto a luchar por tus sueños e ideales. Géminis: El trabajo te demandará mayor energía y para cumplir tus ambiciones deberás hacer algunos sacrificios. Durante esta etapa obtendrás una posición de mayor prestigio o poder. Las personas que te rodean estarán pendientes de tus decisiones. Cáncer: Sentirás deseos de ampliar tus horizontes y es posible que te atrevas a probar suerte en otra región. Si soñabas con realizar un viaje durante este periodo podrás llevarlo al cabo. Cualquiera sea la religión o fe que profeses te dedicarás a ella con gran fervor. Leo: Tu intimidad se volverá más intensa y tu compañero de lecho estará más demandante. Será buena idea que tomes la iniciativa de vez en cuando. Si compartes tus bienes con otras personas te recomiendo que participes de las decisiones comunes y que no sedas el control. Virgo: Si tienes una relación estable prepárate porque tu pareja estará más enérgica y pretenderá que tomes algunas decisiones. Es posible que surjan algunas diferencias de opinión. Si te encuentras soltero tendrás un candidato firme. Evalúa la propuesta con calma. Y no te muevas porque en breve regreso con más sobre Marte en Piscis y el impacto en tu signo… Libra: Será un momento propicio para que comiences una rutina de ejercicios. El dinamismo te ayudará a reactivar tu organismo y a fortalecer tu sistema de defensas. En el ámbito del trabajo prepárate porque habrá mayor exigencia y tendrás que esforzarte un poco más. Escorpio: Tu vida amorosa se volverá más ardiente y tendrás la necesidad de llevar a cabo muchas de tus fantasías románticas. No aceptarás un no como respuesta y pondrás en marcha tácticas sutiles para conquistar lo que deseas. Si tienes hijos prepárate porque te reclamarán mayores atenciones. Sagitario:Los asuntos familiares te demandarán más energía. Pasarás más tiempo en tu casa y tendrás que resolver asuntos domésticos. Es posible que surjan algunos problemas de convivencia o que te veas obligado a delimitar tu territorio. Preserva tus espacios de intimidad. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Este tránsito te empujará a decir algunas verdades y a manifestar tus impresiones con mayor claridad. Es posible que te anotes en algún curso o que te capacites con el propósito de acceder a mejores puestos de trabajo. También podrías llevar a cabo una mudanza. Acuario: En el ámbito de los negocios estarás más decidido y esto te ayudará a hacer respetar tus condiciones. Aprovecha para pedir un aumento de salario o para impulsar un emprendimiento comercial más autónomo. Tu poder de iniciativa será clave para incrementar tu capital. Piscis: El tránsito de Marte por tu signo te aportará un plus extra de energía que te ayudará a desenvolverte con mayor resolución. Será un momento oportuno para que tomes nuevas iniciativas. Lucharás por causas que podrían considerarse perdidas. Estarás lleno de valor. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 14, 29, 45, 66, 72, 90 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

