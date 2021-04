El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de abril Aprovecha la sabiduría de las personas mayores de tu familia y conecta con tus raíces. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir DOMINGO, 18 DE ABRIL ¡Y eso mi gente linda, feliz domingo! Les cuento que hoy se producirá un trígono perfecto entre la Luna y Urano que traerá muchas bendiciones para todos. Este aspecto nos ayudará a proyectar nuestro futuro tomando en cuenta las enseñanzas de nuestro pasado. Tendrás muy presente a la sabiduría de los mayores de tu familia y valorarás mucho sus consejos y enseñanzas de vida. Aprovecha para unirte con las personas de la comunidad de donde provienes y para reconectar con tus raíces. Sentirás que tu círculo afectivo se amplifica. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "VIBRO EN UNA RED DE CARIÑO". Si hoy, 18 de abril, estás de cumpleaños… Estarás con una vibración dulce y afectuosa que te ayudará a ganarte la simpatía de todo aquel que se te acerque. Además, les abrirás las puertas de tu círculo íntimo a algunas personas nuevas. Si organizas alguna reunión notarás que hay muy buena vibra. La Copa de la Suerte: 21, 34, 55, 68, 83, 91 Aries Sentirás la necesidad de permanecer más tiempo en tu hogar. Será un momento ideal para que te rodees de tu gente querida y les demuestres lo importantes que son para ti. Puedes prepararles una rica cena de agasajo, crea un clima de calidez. Tauro Estarás con tu sensualidad a flor de piel y lleno de picardía. Si te encuentras soltero, aprovecha para mandarle un mensaje o una señal a alguien que te interese. Pero si estás acompañado, entonces, sorprende a tu pareja con una velada romántica. Géminis Será una buena ocasión para que inviertas en tu hogar y lo vuelvas un sitio más ameno y confortable donde puedas reponerte luego de un día agitado. Por eso, si puedes darte el gusto, aprovecha para renovar los muebles y la decoración. Cáncer Hoy el universo conspirará a tu favor y atraerás como un imán a ciertas personas que te ayudarán a despertar y a implementar cambios positivos. Te recomiendo veas a las novedades que surjan con buenos ojos. Recuerda que no hay coincidencias, sino diosidencias. Leo Hoy darás por concluida una tarea muy importante y esto te permitirá aflojar las tenciones, así que aprovecha para regalarte ese descanso que tanto estás necesitando. La quietud, movilizará algunas memorias del pasado y recordarás con mucho cariño las vivencias de tu infancia. Virgo En el plano de la amistad será un momento idílico en el vivirás sensaciones únicas e inolvidables. Además habrá ánimos de festejar con músicas, danzas y ricos manjares. Te sentirás muy agradecido y colmado de un espíritu fraterno. Mirarás el futuro con buenos ojos. Libra Alguien de tu familia podría casarse, obtener un título o vivir una experiencia importante que requerirá celebración. Serán momentos inolvidables y emocionantes para tus allegados. Por eso, asegúrate, de que quede registrada esta ocasión especial a través de fotos o videos. Escorpio Si recientemente viviste episodios un poco tensos con tu pareja este será un momento propicio para limar asperezas, pasando por alto los desencuentros y haciendo hincapié en los puntos de acuerdo. Los solteros podría dar con la persona ideal ¡abre tu abanico de posibilidades! Sagitario Ahora estarás encendido y con mucho sex appeal. Tendrás una habilidad especial para crear un clima interesante y estarás dispuesto a buscar alternativas para estimular a tu compañero de alcoba. Recuerda que hay algunos sabores que favorecen el apetito sexual. Capricornio Si estás en pareja vivirás un tiempo romántico y además te sentirás muy valorado y apreciado. Y si estás soltero entonces es muy probable que encuentres a una persona que te motive y te encienda. Por momentos, crearás que tocas el cielo con las manos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy te quitarás de encima algunas tareas domésticas que tenías pendientes. Dentro de tu grupo familiar encontrarás una actitud muy predispuesta y colaborativa que te ayudará a ordenarte. Si estás con ánimos de adoptar una nueva mascota este será el momento ideal. Piscis Los astros beneficiarán cualquier actitud espontanea en la esfera romántica y notarás que hay una buena dinámica de intercambio con ese ser que es el dueño de tus suspiros. Si tienes hijos, será una buena ocasión para que le dediques más tiempo y atenciones.

Share options

Close Login

View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 18 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.