El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de septiembre Este sábado, El Niño Prodigio te recomienda afirmaciones que impactarán positivamente tu día. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 17 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz sábado, mi gente linda! Les cuento que la Luna estará en su fase de cuarto menguante en Géminis, así que será un momento ideal para que te comuniques con tu medio ambiente y te dediques a compartir información útil. Tus ideas y sugerencias pueden ayudar a los demás a solucionar sus problemas. También te sugiero que escuches las anécdotas que cuentan las personas que saben y que aprendas de las experiencias pasadas. Ahora te diré algunas afirmaciones positivas que te servirán durante este día. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ASIMILO Y COMPARTO MENSAJES ÚTILES PARA LA VIDA". Si hoy, 17 de septiembre estás de cumpleaños… La vida pública adquirirá mayor relevancia. Tu deseo de ascender y la búsqueda de una mejor posición te llevarán a asumir mayores responsabilidades. Fomenta el dialogo, sobre todo en el ámbito del trabajo. El dinero te llegará a través de una herencia o sociedad comercial. La Copa de la Suerte: 8, 23, 36, 63, 79, 84 Aries: Tienes mucho para decir y te harás escuchar, pero evita sobrepasarte, ya que corres riesgos de provocar la ira de alguien o de despertar resentimientos hacia tu persona. Mantente calmado, y no pierdas los estribos por detalles menores. Repite: "Cada día tengo algo que aprender". Tauro: En este día no es aconsejable que gastes dinero en el juego o en negocios de riesgo. Sin embargo, pensarás en nuevas ideas para generar recursos y mejorar tu nivel adquisitivo. Repite: "La vida me proporcionará todo lo que necesito". Géminis: Aunque te cueste olvidar tus preocupaciones domésticas y familiares, deberás permanecer en el presente y sacar el mayor provecho de cada momento. Será imprescindible que confíes en tu propio criterio y punto de vista. Repite: "Tengo la mejor opinión acerca de mí" Cáncer: Estarás expuesto a intrigas, habladurías y situaciones molestas, así que te convendrá mantener un perfil bajo y evitar el contacto con el público porque tus actitudes podrían ser malinterpretadas. Repite: "Mi mente se sintoniza con una vibración positiva" Leo: Intenta postergar los asuntos financieros o tratos comerciales. En cambio, te sugiero que aproveches para realizar actividades grupales ya que te llegarán buenas oportunidades a través de amigos y conocidos. Repite: "Hoy contemplo el futuro con alegría y esperanza". Virgo: Te convendrá priorizar tu profesión a los asuntos personales, y modificar tu actitud perfeccionista para evitar el conflicto y el estrés. Si tienes que tomar decisiones en el trabajo, consulta a tus colegas y ten en cuenta otras miradas. Repite: "Tengo una excelente reputación" Libra: Nuevos estudios e intereses intelectuales expandirán tus horizontes. En la metafísica y autoayuda encontrarás respuestas que apaciguarán tu espíritu. Tu vida cobrará una nueva dimensión si escuchas a tu maestro interior. Repite: "Hoy dejo que se revele mi sabiduría". Escorpio: Un amigo comenzará a atraerte intensamente, pero analiza bien tus emociones y espera unos días antes de expresarle lo que sientes. Debes dejar de presionarte tanto o podrías sufrir algún tipo de crisis nerviosa. Repite: "Desarrollo el poder de la sanación". Sagitario: Se te presentarán oportunidades de romance en ambientes juveniles y sentirás atracción por una persona con la cual existirá una fuerte conexión mental. Si quieres que el amor florezca en tu vida tendrás que aprender a dialogar. Repite: "En mis relaciones todo congenia". Capricornio: Tu lugar de trabajo se puede convertir en un centro de diversión. Pero estarás más distraído de lo habitual, así que pon en orden tu agenda para no equivocarte o llegar tarde a tus citas. Repite: "Tengo una relación excelente con todos mis colegas". ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Los asuntos de dinero estarán demasiado mezclados con el amor, así que si quieres ser feliz deberás separar la paja del trigo. Recuerda que en una relación romántica tiene que prevalecer el compañerismo. Repite: "Disfruto de una conexión especial con el ser que amo". Piscis:En la esfera familiar podrían surgir algunos entredichos o desencuentros debido a las influencias de terceros. Para una buena convivencia será esencial cultivar el diálogo y que se repartan las tareas equitativamente. Repite: "En mi hogar hay un clima de entendimiento".

