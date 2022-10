El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de octubre Descubre cuál es ángel que puede ayudarte, según los astros y El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 17 DE OCTUBRE Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Ahora le contaré cuál es el ángel que puede ayudarlos, según tu signo zodiacal. Presta mucha atención a lo que tengo para decirte… Aries: Estás en una etapa en la que necesitas crear nuevas alianzas y Adriel te ayudará a enlazarte con las personas indicadas. Conéctate con la vibración de este ángel y a través de tus vínculos encontrarás maravillosas oportunidades de evolución y crecimiento. Tauro: En el universo hay un poder sanador y ahora tendrás la oportunidad de conectarte con esa energía. El arcángel Rafael te ayudará a encontrar tu propio don de auto curación. Busca el contacto con gente que tenga una vibración armónica y frecuenta lugares que te trasmitan paz. Géminis: Evoca la energía alegre y el buen humor de Barachiel. Este ángel te ayudará para que aflore tu niño interior y el gusto por el juego. Establecerás un contacto muy especial con tus hijos y con los pequeños de la familia porque recuperarás la inocencia. Cáncer: Estarás muy interesado en el hogar y el ángel Hamabiel te dará buen juicio para que puedas resolver todas las cuestiones domésticas. Además, te ayudará a darle a tu familia consejos sensatos y a que prime el buen trato entre tus seres queridos. Leo: En este periodo debes conectarte con la energía del arcángel Gabriel que te ayudará a mejorar la comunicación, ya que será un ingrediente clave para que tus relaciones funcionen. Recuerda que es importante hablar con cordialidad y también saber escuchar al otro. Virgo: El arcángel Miguel te ayudará a prosperar y a generar mayores recursos económicos. Este arcángel, además, te dará claridad para considerar la situación de los demás y a trabajar para el beneficio de todos. Busca el equilibrio entre el materialismo y la espiritualidad. Libra: Tú ahora tienes la oportunidad de independizarte y de tomar el timón de tu vida y el ángel Verchiel te dará fuerza para llevar adelante tus deseos. Llegó el momento de que apuestes a tu propia plenitud y felicidad. Conéctate con las experiencias que te revitalizan. Escorpio: En este periodo de cierres y conclusión de etapas tu mejor aliado será Uriel porque te proveerá de orientación espiritual y de paz interior. Si en algún momento sientes dudas o cierta confusión, llámalo porque te dará claridad y te ayudará a pasar el trance. Sagitario: El ángel Camael te ayudará a liberarte de cualquier situación que te haga sentir limitado o restringido. Vencerás todos los miedos y aprenderás a respetar la independencia y el libre albedrío de los seres que te rodean. Ayudarás a otros a romper cadenas. Capricornio: En esta etapa en que estás tan ocupado en las cuestiones profesionales el ángel Hanael te dará paciencia y te ayudará a ejercer tu trabajo de manera responsable. Es un tiempo para que ejercites la perseverancia y la disciplina y para que des el máximo de ti. Acuario: El ángel Adnachiel te ayudará a conectarte con la prosperidad, el amor y la abundancia. Es una etapa para que programes tu mente en positivo y te liberes de esas creencias que te limitan. Atraerás personas y circunstancias que fomentarán tu crecimiento y expansión. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Tú debes invocar a Cupido para que te ayude a amarte a ti mismo y amar a los demás. Te mereces disfrutar de la compañía de un ser que movilice tu corazón y te recuerde la maravilla de estar vivo. Si estás soltero pídele que te ayude a encontrar el compañero indicado. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 11, 26, 58, 65,79, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

