El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de octubre ¡Conecta con tu energía afectiva! Este día tu intuición y sexto sentido estarán a flor de piel. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 17 DE OCTUBRE ¡Feliz domingo, mi gente bella! Les cuento que en este día la Luna se unirá a Neptuno en el signo de Piscis y hará un sextil con Plutón. Por eso tus poderes extrasensoriales, tu intuición y tu sexto sentido estarán a flor de piel. Ahora es una ocasión propicia para que te conectes con tu energía afectiva y para que dejes que corra el torrente emocional. Compartirás tus más profundos secretos con aquellos que amas. Descubrirás con que personas estás verdaderamente unido y puedes contar incondicionalmente. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY PODEROSO CUANDO DEJO FLUIR MIS SENTIMIENTOS". Si hoy, 17 octubre, estás de cumpleaños… Este año tendrás un conjunto de ángeles a tu alrededor que estarás guiando cada uno de tus pasos y susurrándote el camino correcto. Tu mundo de fantasías estará muy exaltado y te sentirás inspirado en el plano artístico. Sigue tu intuición y acertarás. La Copa de la Suerte: 24, 38, 51, 63, 79, 81 Aries: La Luna se asociará a Neptuno en el sector de la espiritualidad potenciando tu sensibilidad y tus cualidades intuitivas. Te darás cuenta que estás estrechamente unido a otros seres y que su bienestar te afecta. Sintonízate con las vibraciones positivas. Tauro: La Luna se asociará a Neptuno en el sector de la vida social auspiciando momentos de profundo acercamiento con tus amigos debido a que sentirás que comparten los mismos sueños y esperanzas. Organiza una reunión en la que no falten buenos tragos y música. Géminis: Los astros te llevarán a asumir mayores responsabilidades, sentirás la necesidad de organizarte y sintonizarte con tus principales objetivos. Deberás tomar decisiones fundamentales para tu vida, por eso debes avanzar lentamente y de manera reflexiva. Cáncer: Te recomiendo que trates de conectarte con vibraciones más sutiles aunque para esto tengas que trasladarte a un lugar donde corra el agua o visitar un templo o una iglesia donde puedas hallar paz e inspiración espiritual. Sigue la llamada de tu ser interior. Leo: Gracias a tu estilo fascinante atraparás en tus redes y llevarás al lecho a ese ser que tanto te atrae. Tu sex appeal se potenciará y junto a tu compañero de alcoba llegarás a un clímax ideal y tendrás vivencias de una enorme carga erótica. Virgo: En lugar de analizarlo todo te relacionas con el mundo que te rodea a través de los sentimientos. Interactuarás con seres un tanto bohemios que te ayudarán a aflojar los ánimos. Los vínculos se convertirán en una fuente inagotable de inspiración. Libra: Los astros te inducirán a armonizar tu cuerpo y tus emociones. Podrías aprovechar para encarar un cambio de hábitos o, si necesitas poner fin a algún achaque o malestar recurrente, podrías comenzar un tratamiento médico. Bríndate los cuidados que te mereces. Escorpio: Hoy te sentirás como un mago o un hechicero capaz de hipnotizar a todos con tu magia y captar muchísimas miradas. Los lazos con tus hijos se estrecharán y te sentirás reconfortado en la esfera amorosa principalmente porque habrá fluidez y conexión. Sagitario: Los cuerpos celestes favorecerán el contacto con tus familiares y harán que entre tú y tus allegados fluyan vibraciones positivas. Hoy mostrarás tu costado más tierno, estarás más compasivo y dispuesto a dejarte conmover por lo que les sucede a tus allegados. Capricornio: Hoy podrás interactuar con el medio que te rodea de una manera más relajada. Es un momento ideal para realizar viajes, paseos o para dialogar con personas con intereses metafísicos o espirituales. Te propongo que dejes volar la imaginación. Acuario: Sueles gastar bastante dinero para ayudar a los demás y ahora deberás reevaluar tu situación financiera, no permitas que te convenzan de hacer gastos innecesarios porque podrías quedar con los bolsillos vacíos. Necesitas ahorrar para poder concederte algún gusto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: La Luna y Neptuno te envolverán en una áurea de misterio que cautivará a las personas que te rodean, la timidez se disolverá y lograrás penetrar en los demás y canalizar la inspiración creativa que hay en ti. Rememorarás la misión de tu alma.

