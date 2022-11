El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de noviembre ¡Ojo con tu salud! Es un excelente tiempo para ocuparte de tu cuerpo e indagar en la medicina natural. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy Mercurio ingresó en Sagitario, así que seremos muy francos a la hora de hablar. Y dado que el planeta andará muy cerca de Venus, entonces surgirán muchos romances entre personas de diferentes regiones y nos daremos cuenta que el amor no tiene fronteras. Paralelamente, la Luna andará por Virgo, así que será un buen momento para ocuparnos del cuerpo y para indagar en la medicina natural. Haz de la salud un estilo de vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME ALINEO CON LAS ENERGÍAS SUPERIORES". Si hoy, 17 de noviembre estás de cumpleaños… Durante este ciclo las perspectivas económicas serán muy buenas. Se impone que seas práctico a la hora de llevar adelante tus planes porque tus ideas son muy buenas, pero deberás conseguir el apoyo material para realizarlas. Un amigo estará dispuesto a trabajar codo a codo contigo. La Copa de la Suerte: 5, 27, 29,75, 84, 97 Aries: Si vas a hacer actividad física mide los esfuerzos y asegúrate de contar con la supervisión adecuada. También será recomendable que te hagas un chequeo general. Por tu salud mental no te aferres a los problemas, confía en que todo se solucionará a su tiempo. Tauro: Los asuntos del corazón tomarán mayor importancia y estarás más romántico que lo de costumbre. Si estás buscando llamar la atención de alguien este puede ser un buen momento para insinuarte y darle una señal. A la hora de seducir los detalles marcarán la diferencia. Géminis: Preferirás disminuir la actividad pública y concentrarte en tu vida privada, Será un buen momento para realizar tareas domésticas, ocuparte de tus mascotas y compartir el día a día con tus familiares. Actuarás de manera más afectuosa y más servicial. Cáncer: Tu mente será un territorio fértil para asimilar nuevos aprendizajes. Podrás despejar cada una de tus dudas, ya que te encontrarás con personas que compartirán tus motivaciones. Te informarás sobre los temas que tanto te interesan y saciarás tu curiosidad. Leo: Será un momento oportuno para establecer acuerdos económicos más convenientes. Utiliza tus herramientas para negociar y manéjate de una manera inteligente porque nadie te regalará nada. Recuerda que si aumenta tu nivel de trabajo, también debe aumentar tu caudal de ingresos. Virgo: Serás muy respetado y requerido por el reconocimiento que has sabido construir como la persona inteligente, organizada y trabajadora que eres. Pero deberás tener cuidado con los encantadores de serpientes ¡Espera y sé prudente con tus decisiones! Libra: Bajo la influencia de esta lunación tendrás la oportunidad de cerrar un ciclo. Hoy intentarás aislarte de todo lo que te perturba porque te darás cuenta de que algunas personas o situaciones negativas que te rodean afectan tu salud. Aprovecha para hacer un ritual de purificación. Escorpio: Te esperan novedades, salidas y momentos de gran intercambio con amigos. Quiero que aproveches para compartir ideas y hablar de tus proyectos porque podrías recibir sugerencias muy útiles. Ahora se tratará de sumar y de realizar actividades en conjunto. Sagitario: En el terreno del trabajo te recomiendo que te concentres en los detalles y le des "tiempo al tiempo" porque con paciencia irás alcanzando tus metas. ¡Recuerda! tú eres perfectamente capaz de manejar tu tiempo y de organizarte para cumplir con tus obligaciones. Capricornio: Un alto nivel de confianza en tus propias creencias te ayudará a superar esos temores que muchas veces te impiden avanzar en la vida. Pondrías ganarte una beca de estudio o recibir una propuesta de trabajo del extranjero. Expandirás tu campo de acción. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Estarás bajo la influencia de una energía muy magnética. Querrás explorar cada rincón de tu compañero de alcoba y conocer todos sus secretos. Libérate de cualquier miedo que pueda perturbarte a nivel sexual y date permiso para disfrutar cada pequeño momento. Piscis: La Luna transitará Virgo, tu signo complementario, volviéndote más sociable y trayendo gente nueva a tu vida. Encararás actividades de a dos y tendrás siempre un momento disponible para un encuentro, una cita o una buena charla. Este tiempo de relacionarte y compartir.

