El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de noviembre Date tiempo y dedícate a construir tu proyecto económico sin saltarte pasos. Mira lo que te deparan los astros hoy con El Niño Prodigio. MIÉRCOLES, 17 DE NOVIEMBRE ¡Feliz miércoles, mi bella gente! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que el panorama astral se encontrará un poco tenso por los aspectos entre la Luna, Saturno y Urano. Ten cuidado porque cualquier traspié podría desembocar en conflictos o rupturas especialmente por temas de dinero. Ahora buscarás mayor independencia a nivel financiero, pero ten presente que no puedes desligarte de tus compromisos anteriores de un momento a otro. Hay personas que dependen de ti y viceversa. Date tiempo y construye tu proyecto económico sin saltarte pasos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "CONFÍO EN EL PROCESO DE LA VIDA". Si hoy, 17 de noviembre, estás de cumpleaños… Los temas de pareja y convivencia tendrán un rol muy importante a lo largo del año. Si te encuentras en una relación estable se reformularán los acuerdos. Si estás soltero conocerás a alguien que pondrá tu vida pies para arriba y te hará dar un giro de ciento ochenta grados. La Copa de la Suerte: 5, 28, 34, 56, 75, 83 Aries: No permitas que el temor a lo que podría suceder en el mañana te condicione a la hora de organizar tu economía. En asuntos de dinero te convendrá manejarte con sensatez, pero no debes confundir precaución con miedo. Confía en tu capacidad productiva. Tauro: El trabajo aumentará y tendrás que relegar cuestiones personales para cumplir con todas las exigencias. No permitas que las presiones te desanimen porque solo será cuestión de tiempo que todo se vaya equilibrando. Ten paciencia y mira a largo plazo. Géminis: Es tiempo de que salgas del piloto automático que te lleva a avanzar sin reflexionar. Necesitas bajar el ritmo para escuchar tu voz interior. Lo que piensas que tanto te urge y apremia puede esperar, ahora conéctate con lo que verdaderamente importa. Busca la serenidad. Cáncer: Los astros indican que es un buen momento para que te distraigas e interactúes con otras personas. Al principio es posible que te cueste romper el hielo, pero de nada sirve que te encierres en ti mismo. Sociabilizar te ayudará a sacudir el polvo. Leo: En el ámbito profesional podría imperar un clima poco colaborativo. Así que no son aconsejables las posturas demasiado rígidas entre colegas o la falta de flexibilidad a la hora de interactuar con el otro. Tampoco permitas que los problemas entre pareja afecten tu desenvolvimiento. Virgo: Hoy buscarás ampliar tus horizontes. Es posible que sientas necesidad de realizar un viaje para despejarte, y aunque hoy tus compromisos no te permitan ausentarte puedes aprovechar la inspiración para hacer planes. No dejes que las presiones cotidianas te limiten. Libra: Si compartes tu economía con tu pareja te encontrarás con imprevistos que podrían desequilibrar tu bolsillo. Si eres independiente en lo que respecta a dinero, las situaciones te obligarán a implementar cambios y a buscar nuevos recursos para subsistir. Escorpio: Las experiencias pasadas te dejaron un poco desconfiado en el plano del amor y, hoy por hoy, te costará sintonizar con las ondas románticas. Date tu tiempo, pero no te cierres al encuentro porque los malos tragos no tienen por qué volver a repetirse. Sagitario: Hoy ten cuidado porque los pensamientos pesimistas podrían desanimarte o inclusive deprimente. Siempre es importante que trates de rescatar una enseñanza, inclusive de aquello que te resulte un tanto pesado o monótono. Funcionarás mejor si te quejas menos. Capricornio: Sentirás deseos de lucirte, de llamar la atención y de recibir halagos por parte de los seres que te rodean. Pero una actitud demasiado vanidosa a la larga podría causarte desdicha. Valórate tú mismo y encuentra el amor que buscas afuera dentro de ti. Acuario: Las demandas de tus familiares se incrementarán y no te será fácil encontrar tiempo para ocuparte de tus asuntos. En el ámbito del hogar corres el riesgo de conducirte de una manera un poco fría e inflexible, considera los gustos y necesidades de los demás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Tu relación con tus vecinos, hermanos y compañeros de trabajo será buena y a través de las charlas aceptarás otros puntos de vista. Pero cuidado porque una persona que se siente un poco relegada y aislada intentará aguar la fiesta y generar cortos circuitos.

