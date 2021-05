El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de mayo ¿Te gusta practicar deportes, leer libros o viajar? Descubre cuál es la actividad perfecta para tu signo zodiacal, según los astros con El Niño prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES 17 DE MAYO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Hoy les contaré cuáles son los hobbies y pasatiempos preferidos de cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: Sueles interesarte en el deporte. Especialmente en aquellos relacionados con lucha como pueden ser las artes marciales o el boxeo. También te gusta salir a correr, conducir motos o autos. Además, eres excelente en todo lo aeróbico y te luces como nadie en la gimnasia artística. Tauro: Amas el contacto con la naturaleza así que sueles brindarle gran dedicación a lo relacionado con botánicas. También eres muy bueno para la escultura donde sientes que puedes desarrollar tu sentido del tacto. Y a nivel de música eres muy bueno para la percusión. Géminis: Te encanta hacer palabras cruzadas, inventar adivinanzas o participar en juegos de ingenio que estimulen tu mente y pongan aprueba tu inteligencia. Tú como nadie disfrutas del placer de leer un buen libro, una historieta o una revista interesante. También sueles ser muy bueno escribiendo. Cáncer: Es famosa la afición de los cancerianos por la fotografía que les permite capturar momentos y consérvalos por siempre. También te gusta mucho preparar comidas tradicionales que aprendiste de tu familia, hornear pan, o preparar cosas dulces para los que más quieres. Leo: Te encantan los eventos recreativos, los juegos al aire libre y los deportes en los que predomine el aspecto lúdico. Pero tu pasión fundamental es el teatro que te permite subirte arriba del escenario, brillar y recibir aplausos. Muchos Leo son excelentes dibujando. Virgo: Eres el famoso ratón de biblioteca que es feliz leyendo todos los libros de su interés. También eres un reconocido coleccionista por ejemplo de estampillas, recipientes o de otros pequeños objetos que puedas ordenar y clasificar. Pero especialmente eres un gran artesano. Libra: Te encanta la moda, la ropa y las fragancias. Tu principal afición es ir a la peluquería, al shopping o a la manicure. Eres un gran admirador del arte y disfrutas enormemente yendo a exposiciones y eventos culturales. Otro de tus hobbies es la decoración. Escorpio: Te encanta develar misterios asique uno de tus hobbies preferidos es leer novelas policiales preferentemente sobre casos reales. Además, te atraen enormemente las ciencias ocultas como la numerología o la astrología. En tus tiempos libres buscas formas de contactarte con el más allá. Sagitario: ¡Nada adoras más en este mundo que viajar! Y cuando no puedes hacerlo te trasladas con la mente ampliando tus conocimientos sobre otras regiones, filosofías o de culturas. Además, te encanta participar de maratones y jugar dinero a los caballos o en el casino. Capricornio: Te encanta en alpinismo ya que disfrutas profundamente de la soledad, del placer de ascender para alcanzar la cima y luego apreciar el panorama que se ve desde arriba. También te encantan las piedras e interiorizarte acerca de geología, arqueología e historia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Te encanta ir al club para hacer nuevos amigos o para practicar cualquier deporte grupal. Además, eres aficionado a la tecnología y la electrónica. También te fascina todo aquello que tenga que ver con la exploración de los cielos y las naves espaciales. Piscis: Eres aficionado a la música así que en tus tiempos libres disfrutas componiendo, ejecutando o escuchándola. Otro de tus hobbies preferidos es el cine o la literatura de ficción que te permite ingresar a otros mundos. También te entretienes con la quiromancia y las artes adivinatorias.

