El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de marzo ¡Feliz Día de San Patricio! Hoy viste de color verde para atraer la buena suerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 17 DE MARZO Hoy celebramos la fiesta de San Patricio, patrón de Irlanda, así que les recomiendo ponerse una prenda de color verde y hacer sus peticiones. Por otro lado, les cuento que la Luna ingresará en Acuario y hará una cuadratura con Venus en Tauro, así que nos debatiremos entre nuestras ansias de libertad y la necesidad de seguridad material. También podrían surgir algunos imprevistos en relación al dinero. Descubrirás de qué pertenencias estás dispuesto a desapegarte y de cuáles otras estás más aferrado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HAGO UN RESETEO DE MI ESCALA DE VALORES" . Si hoy, 17 de marzo estás de cumpleaños… A la hora de seducir te valdrás de palabras bellas, pausas y gestos sugerentes. Es posible que vayas de luna de miel y si aún estás soltero probablemente conozcas un nuevo amor en un viaje. Aprenderás mucho leyendo e interactuando con personas que comparten tus intereses. La Copa de la Suerte: 4, 10, 25, 39, 47, 58 Aries: Surgirán ciertos desacuerdos con tus amistades o sentirás que algunas de sus actitudes se contraponen con tus valores. También es posible que en una salida o evento grupal te inciten a gastar o invertir un dinero que tenías asignado para otra cosa. Tauro: Los múltiples compromisos marcarán el compás de tu agenda y el trabajo no te dará mucho espacio para la flojera. A la hora de tratar con jefes y superiores intenta no pecar de vanidoso o indulgente. Recuerda que es tu reputación la que está en juego. Géminis: Mi sugerencia es que avances sin mirar atrás y que permitas que tu pasado romántico se vaya decantando solo. Si continúas pendiente de antiguos amores solo lograrás retrasar tu salto a la felicidad. Recuerda que hay trenes que pasan una vez en la vida. Cáncer: Las recetas simples de las personas externas no te resultarán útiles a la hora de resolver tus problemas. No ventiles tus dramas, ni des lugar para que gente que apenas conoces opine sobre tu mundo íntimo. Cuando te toque sortear la gran prueba tus armas secretas emergerán. Leo: Te seducirá un ideal de éxito basado en valores materiales. Pero ojo porque en pos de adquirir fama podrías descuidar a esa persona que te quiere tal como eres, más allá del triunfo o la adversidad. Recuerda que el verdadero amor en lugar de atarte te libera. Virgo: Estarás con deseos de viajar y a cada segundo estarás fantaseando con visitar sitios paradisiacos. Pero hoy tu realidad te demandará que atiendas distintos focos a la vez y para eso tu mente deberá estar alerta. Si delegas algunas de tus funciones te resultará más fácil desenvolverte. Libra: Vive el amor con espontaneidad, de una manera completamente libre y sin manual de instrucciones. No establezcas compromisos basándote en una mera atracción sexual y trata de dilucidar lo que verdaderamente te hace feliz. Tu corazón palpitará fuerte, así que escúchalo. El niño prodigio Credit: The Grosby Group ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Recuerda que una familia no se mantiene unida con ausencias, ya que cada tanto se hace necesario apoyar a todos. Por el momento, no aceptes invitaciones que te alejen de tu casa. Prioriza a los seres que forman parte de tu círculo íntimo. Sagitario: Hoy te propongo que tomes una breve distancia de aquellos que forman parte de tu paisaje cotidiano y que aproveches para renovar aires. Programar un encuentro con un amigo le aportará a tu vida un soplo de frescura y distracción. Capricornio: Tendrás deseos de perfumarte con fragancias exquisitas y de ponerte joyas y prendas de vestir lujosas, pero será mejor que hagas una lista de prioridades y utilices tus recursos para cubrir necesidades más urgentes. Si te dejas llevar por la vanidad te quedarás sin presupuesto. Acuario: Este es un momento para que tomes decisiones basadas en tus propios ideales y para que des inicio a nuevos emprendimientos. Aunque la tentación de entregarte al ocio estará presente te sugiero que te mantengas activo. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Piscis: Estarás finalizando un ciclo lunar, así que te encontrarás más propenso a alterarte por las influencias del ambiente. Recuerda que cada tanto es esencial hacer un alto para efectuar un reseteo psíquico y espiritual. Evita las compañías pasajeras si no quieres que se te agoten las energías.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.