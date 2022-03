El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de marzo Es importante que este día tengas pendiente que las emociones influyen en tu salud. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 17 DE MARZO ¡Feliz jueves mi bella gente! Les cuento que hoy celebramos el día de San Patricio, el santo de la buena fortuna, así que enciéndele una vela y pídele que traiga a tu vida mucha abundancia y protección. Por otro lado, estaremos bajo los influjos de la Luna Llena de Virgo que te ayudará a purificarte tanto en el plano físico como en el espiritual. Recuerda que las emociones influyen en la salud y que muchos de nuestros achaques son producto de somatizaciones. Trata de procesar mejor tus sentimientos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MIS EMOCIONES FLUYEN SERENAMENTE". Si hoy, 17 de marzo estás de cumpleaños… Este año se cruzará en tu camino un ser muy amoroso y espiritual que traerá toda clase de bendiciones para tu vida. Es posible que te mudes a una casa más amplia o que tu familia se agrande. En este ciclo todo lo que plantes crecerá sano y fuerte. La Copa de la Suerte: 2, 18, 39, 48, 56, 99 Aries:Sentirás deseos de tomar algunas medidas para conservarte mejor físicamente. Podrías comenzar una dieta balanceada y un régimen de ejercicios. Y principalmente, tendrás que evitar tu tendencia a tensionarte. Será un buen momento para renovar tu colchón o almohadas. Tauro:Hoy la energía fluirá naturalmente, sin esfuerzo y todo te resultará placentero. Te encontrarás invadido por un romanticismo muy especial así que derriba tus barreras y déjate llevar por la corriente del amor. Te vendrá bien improvisar un poco en tu día a día. Géminis:En este día la pulcritud será un ingrediente fundamental para lograr mejoras a nivel doméstico y hogareño. Tu afán será establecer una mayor estabilidad en tu vida afectiva y llevar mayor bienestar a todos los integrantes de tu familia. Cáncer:Hoy tendrás una capacidad extra para aprender y absorber nuevos conocimientos. Sería estupendo que aproveches la ocasión para leer, informarte e instruirte. Quiero que te inscribas en un curso o que mires tutoriales de los temas que más te interesan. Leo:Recibirás sumas extras de dinero que provendrán de donativos o negocios, y tendrás que determinar cómo invertir tus ganancias. Se dará la oportunidad de subir un nivel en el plano económico así que aprovéchala. Pide asesoramiento para saber por dónde pisas y sentirte seguro. Virgo:Todo se dará de acuerdo a tus deseos, solucionarás problemas que venías arrastrando de antes y las cuestiones que estaban trabadas se moverán. Alguien especial estará dispuesto a colaborar contigo y tus relaciones se convertirán en una fuente inagotable de inspiración. Libra:Una y otra vez volverás con tu mente sobre los asuntos del pasado. Si estás pensando en cambiar de trabajo será mejor que esperes unos días para estar más seguro de lo que quieres. Te recomiendo que tomes un baño con unas gotas de aceite de alcanforado. Escorpio:Estarás maravillosamente predispuesto para la interacción y la vida social y dentro de tu grupo de amistades te sentirás apreciado y comprendido. Dile si a todas las invitaciones que recibas porque las bendiciones llegarán por diferentes lados ¡ábrete a la felicidad! Sagitario:La luna llena activará los asuntos relacionados con tu prestigio así que es posible que cumplas una función más destacada en el trabajo, que tengas un nuevo jefe o que cargues con más responsabilidades. Las presiones aumentarán, pero contarás con el apoyo incondicional de tus familiares. Capricornio:Recibirás un buen consejo o una ayuda desinteresada, así que recuerda que todo lo que te llega es porque te lo mereces y que el universo está velando por ti. Continúa esta cadena de generosidad ayudando a los que lo necesitan ¡que la energía fluya! Acuario:Tu situación sentimental andará sobre ruedas y poco a poco te atreverás a indagar y desnudar tus facetas ocultas. El deseo de experimentar nuevas sensaciones será tan intenso que lograrás entregarte. Cuerpo y mente colaborarán para encontrar el punto de máximo placer. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:La luna llena te traerá la necesidad de una renovación en tus vínculos, pero no tomes ninguna decisión impulsiva. Si alguna relación te parece rutinaria o aburrida, pon voluntad para que resurja la magia y el encanto. Aprecia los pequeños gestos que tu pareja te regala.

