El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de junio Atrévete a vivir experiencias diferentes. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 17 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna transitará por la constelación de Acuario y hará aspectos benéficos con Mercurio y Júpiter, así que estaremos bien predispuestos para la vida social y daremos inicio a nuevas relaciones. Las personas que ingresen a tu vida te alentarán para que desarrolles nuevos proyectos. Además, estarás con ganas de intercambiar opiniones y debatir ideas. La visión de los demás te ayudará a ampliar el panorama de opciones. Atrévete a vivir experiencias diferentes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EXPLORO OPCIONES DIVERSAS PARA RENOVAR MI VIDA". Si hoy, 17 de junio estás de cumpleaños… En este nuevo ciclo te sentirás muy motivado y verás la vida desde una perspectiva optimista. Aprovecha esta energía positiva que te permitirá ampliar tus horizontes y hacer grandes mejoras en tu vida. Únete a las personas afines a ti. La Copa de la Suerte: 5, 27, 38, 48, 57, 74 Aries:Sentirás fuertes deseos de renovación. La manera de relacionarte tomará caminos variados y estarás abierto a conocer gente diferente. Lo que hagas generará un impacto muy positivo en tu entorno social y despertará muchas mentes. Sigue tu pálpito y canaliza tu originalidad. Tauro:Tendrás la posibilidad de innovar y de crear algo nuevo en tu ámbito de trabajo. Ejerce la autoridad que tienes ahora de una manera solidaria y ten en cuenta la opinión de todo el grupo antes de decidir. Pondrás bajo tu ala a aquellos no pueden defenderse por sí mismos. Géminis: Contarás con buena estrella para los trámites de visado y para las acciones legales. Además, conocerás gente con ideas de avanzada que te incitarán a recorrer caminos más amplios. Este es un momento para que explores territorios nuevos y te lances a la aventura. Cáncer: Tu vida erótica y sexual cobrará vuelo, tomará nuevas dimensiones y te llevará a recorrer las más elevadas alturas. Tendrás la chance de experimentar sensaciones diferentes. Tu alcoba será el sitio ideal para que te desprendas de prejuicios y ataduras. Leo: Tu fuerte personalidad causará sensación y provocará el interés de diversas personas de tu entorno. En especial habrá alguien dispuesto a acompañarte y a compartir su mundo contigo. Permite que el amor refresque tu vida y la vuelva aún más excitante. Virgo: Recuerda que una actitud mental positiva es la base de una buna salud. Sal a correr para ventilarte, oxigenar tu cuerpo y mejorar tu sistema circulatorio. Cambiar tus hábitos cotidianos te ayudara a estar más activo e innovador en la esfera del trabajo. Libra: Tu vida amorosa hoy es una especie de cóctel explosivo. Son grandes las posibilidades de que vivas romances exprés o circunstanciales. Alguien desatará tu deseo y te hará sentir temblores recorriendo tu cuerpo. Antes de actuar evalúa lo que vas a poner en juego. Escorpio: El contacto con tus seres queridos te incentivará para hacer cambios. Será un buen momento para que realices emprendimientos con tu grupo familiar. Se más transparente con respecto a tus intenciones y toma las decisiones en base a lo que conviene a la mayoría. Sagitario: Las palabras de alguien cercano te llegarán al corazón y te harán sentir halagado. Crecerá tu interés por la variedad y hay grandes posibilidades de que realices paseos o visitas a sitios novedosos. Salir de la monotonía te ayudará a despejar la mente. Capricornio: Te ocuparás de los asuntos financieros. Tomarás iniciativas en el campo económico que te movilizarán a un cambio. Podrías reformar tu vivienda o realizar un negocio con tu grupo familiar. No es tiempo de ser temeroso, recuerda que el que no arriesga no gana. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Te sentirás lleno de adrenalina. Tu cabeza irá a toda velocidad y con tus comentarios audaces dejarás en todos en shock. Causarás una verdadera revolución a tu alrededor y lograrás imponer tus ideas. Será un momento ideal para que inicies proyectos personales. Piscis:Te vendrá bien hacer un stop y alejarte de toda esa locura colectiva que anda dando vuelta por el aire. Ponte a buen resguardo y evita absorber los nervios y el estrés ajeno. Rodéate exclusivamente de personas que tengan afinidad espiritual contigo y con las que te sientas profundamente libre.

