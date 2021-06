El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de junio ¡Cuida tu cuerpo! Este será un excelente día para consumir alimentos caseros y naturales. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 17 DE JUNIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que la Luna hará aspectos muy benéficos con Venus y Plutón. Estas influencias nos hablan de una sanación y purificación que se producirá especialmente a través de las emociones. Te darás cuenta de que la ternura y el afecto tienen un efecto muy positivo en tu organismo. Además, disfrutarás intensamente de la vida doméstica y de los pequeños momentos de felicidad que te regala el día. Será una excelente ocasión para que ingieras alimentos caseros y naturales. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA TERNURA Y EL CARIÑO ME PURIFICAN". Si hoy, 17 de junio, estás de cumpleaños… En este día tan especial aflorará en tu interior un profundo sentimiento de agradecimiento por las bendiciones que te trajo la vida. Recibirás gestos muy concretos de cariño que querrás recompensar. Te sentirás en armonía con tu entorno y tu realidad. La Copa de la Suerte: 5, 19, 36, 64, 71, 98 Aries Tus esfuerzos te permitirás acceder a una mejor posición. Trabajarás sin pausa y obtendrás importantes beneficios para tu grupo familiar. Tus seres queridos se mostrarán muy agradecidos por todo lo que haces por ellos. Perfeccionarás tu técnica y tu oficio. Tauro Alguien te expresará su cariño y admiración a través de sus palabras. La dulzura penetrará en tu corazón y ejercerá una influencia muy poderosa. Si tienes hijos, podría ser una excelente oportunidad para establecer una conexión más profunda. Ponte al servicio del amor. Géminis Tendrás deseos de permanecer en tu hogar y vivirás cada pequeño evento cotidiano como una bendición. Es posible que recibas un regalo, una herencia o un legado de tus ancestros. Te darás cuenta de que te sostiene una fuerza muy antigua y poderosa. Cáncer Estarás envuelto en una corriente de inspiración que te permitirá comunicarte de una manera más amable y considerada. Las palabras que salgan de tu boca contribuirán a crear un clima de armonía y profunda afectividad. Con tu dulzura traspasarás muchas corazas. Leo Será un momento oportuno para que hagas números y organices tu presupuesto. Si tienes la posibilidad aprovecha para cancelar antiguas deudas. También será oportuno que inviertas más tiempo y dinero en tu bienestar físico. Recuerda que la salud no tiene precio. Virgo Estarás con un magnetismo poderoso que te llevará a captar muchos admiradores. Las muestras de interés te infundirán ánimos para continuar avanzando con tus proyectos. Pero no te cargues todo sobre las espaldas porque tus amistades estarás ansiosos por colaborar. Libra Sentirás una enorme satisfacción porque tu madre o alguna otra mujer que admiras reconocerán tus méritos. Ya no te sentirás tan exigido como en otros tiempos. Se generará un clima afectivo muy especial que te ayudará a sanar viejas heridas. Escorpio En este momento los gestos solidarios serán claves. Mantente atento a las necesidades del grupo y trata de poner tu granito de arena. No te guardes las opiniones. Recuerda tener una actitud comprensiva y ayudar a que nadie se sienta excluido. Sagitario Te moverá el deseo de progresar y de alcanzar una posición que te permita ofrecerle un buen pasar a tus afectos. Si aspiras a un puesto mejor remunerado aprovecha para postularte. Hay una persona que te estará ayudando desde las sombras. Capricornio Alguien muy especial logrará ablandar tu corazón. Estarás dispuesto a ceder un poco el control y esto tendrá un efecto muy positivo en tu persona. Te darás cuenta de que hay ocasiones en que lo mejor es dejarse fluir y entregarse a un orden superior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Se darán las condiciones ideales para una sanación tanto en el plano físico como en el emocional. Ahora te convendrá moderarte con las comidas y beber zumos naturales para eliminar impurezas. También te recomiendo que te desprendas de las situaciones toxicas. Piscis Tu carácter bondadoso te abrirá puertas en la esfera social y sin proponértelo llegarás a codearte con un círculo de personas muy selecto. Si participas de algún evento grupal condúcete con discreción. Es un momento para observar y escuchar propuestas.

