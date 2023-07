El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de julio Estar semana buscarás protección por las nuevas energías planetarias, ¡te cuento qué deidad o figura mitológica será tu guía! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images LUNES, 17 DE JULIO Comienza una nueva semana llena de energía y posibilidades. Hoy quiero compartirles que el Sol y la Luna se unirán en un matrimonio sagrado en la constelación de Cáncer, creando la Luna Nueva más significativa del año. Será un momento propicio para buscar protección y guía en una deidad o figura mitológica. Presta atención y prepárate para aprovechar al máximo estas influencias cósmicas. Aries:Imagínate a Coatlicue, la poderosa diosa azteca, abrazándote con su protección. Su presencia majestuosa y maternal te llenará de vigor y te impulsará a emprender tu proyecto familiar. Únete a tus parientes, trabajando en armonía y con un mismo propósito. Tauro:Imagina cómo la gracia de la Pachamama Andina se despliega a tu alrededor, envolviéndote con su cálida energía. Bajo su afectuosa compañía, tu mente se abrirá a nuevas ideas y aprendizajes significativos. Tus relaciones con los demás serán más prósperas. Géminis:Se abrirá un nuevo horizonte para generar recursos y aumentar tu flujo de dinero. Será un momento ideal para invertir en propiedades o buscar alternativas para adquirir tu propio hogar. Cihuacóatl la diosa Aztecate brindará su bendición en este camino hacia la estabilidad financiera. Cáncer:Es maravilloso saber que despertarás a tu poder creativo y reconocerás tu impacto en el mundo que te rodea. La presencia de Atabey, la madre en la mitología taína, te guiará hacia una mayor intuición y asertividad. ¡Aprovecha esta poderosa conexión! Leo:Es momento de abordar esas situaciones pendientes que has evitado enfrentar. No ocultes más tus penas, si necesitas llorar, permítete hacerlo. Ixchel, la diosa maya, estará contigo en este proceso. Virgo:La esperanza iluminará tu camino y te motivará a emprender un proyecto que traerá resultados maravillosos en el futuro. Tu papel como enlace y unificador en tus grupos sociales será valioso. Tonantzin, la diosa mexicana, estará a tu lado para guiarte. Libra:Tus padres o alguien que admiras, va a reconocer tus logros, ¡y eso te va a hacer sentirte triunfante! Tu imagen pública va a brillar y vas a ganar renombre y a dominar en los cargos de liderazgo. Así que, pídele a Yemayá, la poderosa deidad Afrocaribeña, que te acompañe. Escorpio:Una creencia fresquita te dará la clave para habitar tu mundo emocional con una actitud más generosa. Alguien te va a obsequiar un viaje, o se te va a abrir una puerta en otro rincón del mapa, para recordarte que la diosa Inca Mama Ocllo está ahí, alimentándote y cuidándote. Sagitario:El flujo monetario vendrá a ti a través de herencias o mediante el apoyo financiero generoso de un ser querido. Permítete adentrarte en un universo de deleite íntimo, donde el amor y el deseo se funden en una armonía perfecta, como un susurro acariciante de la divina Xtabay. Capricornio:La tendencia al hermetismo que te ha mantenido prisionero se disipará. La bondadosa Ceres, la diosa de las cosechas, estará presente para fomentar el florecimiento de tus relaciones, cultivando la prosperidad y el amor en tu camino. Deja que los muros se derrumben. Acuario:Te darás cuenta de la necesidad de agregar pinceladas de ternura a tu rutina diaria para que sea más llevadera. Cultivarás tu propio jardín o adoptarás una mascota. Aprovecha para comenzar una alimentación nutritiva. No olvides solicitar la bendición de la Virgen de Guadalupe. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Ese niño mágico y divino que habita en tu interior ahora florecerá, irradiando su luz y mostrándose al mundo. Si tienes hijos, te llenarás de emoción al comprobar que la frase "por sus frutos los conocerás" es verdadera. La dulce Ochún, con toda su gracia y encanto, te envolverá en su esencia Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 10, 25, 37, 48, 51, 86 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

