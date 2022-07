El Niño Prodigio: Horóscopo para el 17 de julio Deja que tus sentimientos fluyan y enriquezcan tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO 17 DE JULIO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que en este día Mercurio se unirá al Sol en el signo de Cáncer, así que buscaremos incrementar el contacto con nuestros familiares. Llamarás a ese ser querido para trasmitirle tu afecto, alojarás huéspedes en tu hogar o te trasladarás para visitar a un pariente. Además, la Luna y Neptuno harán aspectos favorables desde Piscis, así que comprobarás que la energía del amor produce milagros. Deja que tus sentimientos fluyan y enriquezcan tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME VUELVO UN SER MÁS PROFUNDO Y EMPÁTICO". Si hoy, 17 de julio estás de cumpleaños… Comienzas un ciclo de desarrollo y expansión, con mucha confianza y esperanzas hacia el futuro. Recuperarás la fe en las energías superiores y esa será tu principal fuente de satisfacción. Muchas personas te tomarán como su guía, pero no prometas más de lo que puedes cumplir. La Copa de la Suerte: 3, 17, 35, 56, 78, 94 Aries: Dentro de poco entrarás en un período de mucha actividad por eso será aconsejable que te liberes de todo lo que tienes pendiente. Te recomiendo que te reúnas con tus familiares para saldar las cuentas del pasado. Muestra tu cara más comprensiva. Tauro: Tu vida social cobrará una dimensión más profunda. Pensarás menos en ti mismo para compartir tus impresiones con los demás. Conocerás gente interesada por el mundo espiritual y la metafísica. Descubrirás que te puedes comunicar con algún amigo telepáticamente. Géminis: Sentirás la necesidad de ascender en la escala social y obtener mayor reconocimiento. En tu ambición tomarás como modelo algunas personas que consideras exitosas y soñaras con ocupar su lugar, pero escucha "no todo lo que brilla es oro". Cáncer:Fantasearás con llevar a cabo el viaje de tus sueños y planearás cada detalle. Además, te conectarás con los parientes que viven lejos y proyectarás el próximo encuentro. Déjate guiar por las señales y por los indicios con los que te habla la vida. Leo: Los tránsitos planetarios revolverán tus emociones y te harán sentir más irritable que de costumbre. La mayoría de tus problemas serán producto de tu imaginación, así que no te sugestiones. Tampoco gastes de más ni te endeudes con tus parientes porque podrías arrepentirte. Virgo: Ahora necesitarás sentir una afinidad espiritual con la persona que está a tu lado. Gracias a tu actitud receptiva y a tu buena predisposición te aguardan momentos muy felices en compañía de las personas que amas. Además, te reencontrarás con amigos de la adolescencia. Libra: Será un buen momento para que te ocupes de tu salud, vayas al médico o para que comiences una dieta desintoxicante. Si notas que tus energías están bajas, te recomiendo el ayurveda, que es medicina hindú, para revitalizarte. También te ayudarán los masajes con aceite de lavanda. Escorpio: Será un buen momento para desplegar tu autoestima y ponerte muy creativo. Deja atrás tu tendencia a querer controlar todo para que emerja el niño que habita dentro de ti. Además, te sugiero que conectes tus radares porque aparecerán muchas oportunidades románticas Sagitario: Los tránsitos planetarios te llevarán a develar algunos secretos familiares. Además, podrás aclarar asuntos del pasado y hacer las paces con alguien de tu entorno más íntimo. También es posible que recibas un legado o que efectúes negocios vinculados a bienes raíces. Capricornio: Si te quedas solo podrías tentar a la melancolía, así que busca la compañía de amigos y parientes. Anímate a abrirte un poco más y a hablar de tus sentimientos porque descubrirás que el otro está dispuesto a escucharte y comprenderte. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Sentirás la necesidad de elevar tu nivel de productividad y de mejorar tu calidad de vida. Te plantearás la opción de desarrollar un nuevo oficio para ganarte la vida. Ahora comprenderás que el dinero es una energía más, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo uses. Piscis: Se exaltarán tus mejores cualidades que son tu gran sensibilidad y tu capacidad para ayudar a todo aquel que esté en problemas. Además, producirás en los demás una suerte de encantamiento. Todo lo que inicies ahora tendrá importantes repercusiones en el futuro.

